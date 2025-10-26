タレントの青木さやか（52）が24日、YouTubeチャンネルを更新。“夜 居心地のいい家”を目指しているという自宅のルームツアー動画を公開した。

2025年4月25日、YouTubeチャンネル開設の報告と共に、約7年前に購入し、2LDKから1LDKにリノベーションしたという自宅マンションを公開した青木。大きな鏡や、シューズクロークのある玄関、栗の木の一枚板を使ったテーブルが置かれたリビング、自分好みにカスタムしたキッチンなどを紹介していた。

10月24日は「夜 居心地のいい家っていうのを目指しております。きょうは私の大好きなこの家の夜をご紹介したいと思います」とコメントし、夜のルームツアー動画を公開。

間接照明などで照らされ輝いているリビングを、外から眺めるために行くというルーフバルコニーや、照明の明るさを調整できる浴室などを紹介した。スーパーで購入した粗塩や、オイルを入れて入浴していることも明かしている。さらには、飼い猫や高校1年生の長女も一緒に寝ることがあるという寝室や、ベッドも紹介している青木。

ファンからは、「すてきな空間ですね」「センスの塊。憧れです」「リラックスできそうですね」「わたしもこんなオシャレに居心地のいい空間作りしたいです〜」などのコメントが寄せられている。