»³ÆâÁí°ìÏº¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¥é¥¤¥Ö¡ãOCTOBER SONGS¡ä³«ºÅ¡£¥¢¥Õ¥¿¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¸ø³«
º£Ç¯2·î¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¥Õ¥¸¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Î¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦»³ÆâÁí°ìÏº¤¬¡¢10·î25Æü(ÅÚ)¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãOCTOBER SONGS¡ä¤òÅìµþ¡¦¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
10·î22Æü(¿å)¤Ë1st Single¡ÖÎ¹¤Ë¤Ç¤ë¡×¡ÖGOOD FELLOWS¡×¤òcutting edge¤è¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿»³ÆâÁí°ìÏº¡£ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢cutting edge¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¤Û¤Ü¿·¶Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢7·î¤Î¥é¥¤¥Ö¤«¤é¤µ¤é¤Ë4¶Ê¤ò½éÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»î¤ß¤â¤¢¤ê¡¢¥½¥í¤È¤·¤ÆÊâ¤ß½Ð¤·¤¿»³ÆâÁí°ìÏº¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÄ©Àï¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ø±é¸å¤Ë¤Ï¥¢¥Õ¥¿¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¤Ö¤é¤ó¤Ë¤å¡¼¤Ç¤¤¡×¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÄø¤Ï4·î5Æü(Æü)Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤È4·î24Æü(¶â)Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHatch¤Î2Æü³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß»³ÆâÁí°ìÏº¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC¡ÖWedeln¡Çs Lodge¡×¤Ë¤ÆºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»³ÆâÁí°ìÏº¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC Wedeln¡Çs Lodge ½é¤È¤Ê¤ë²ñ°÷¸ÂÄêÃÆ¤¸ì¤ê¥é¥¤¥Ö¡ãHANASHIGAI¡ä¤Î³«ºÅ¤âÆ±»þ¤ËÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã»³ÆâÁí°ìÏº¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö2026¡Ö¤Ö¤é¤ó¤Ë¤å¡¼¤Ç¤¤¡×¡ä
2026Ç¯4·î5Æü(Æü) Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¥¶Ž¥¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë
³«¾ì16:00 /³«±é 17:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå
Á´¼«Í³¡§7,700±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ö¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸web¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡×
https://info.diskgarage.com/
2026Ç¯4·î24Æü(¶â) Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHatch
³«¾ì18:00 /³«±é 19:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå
1F¼«Í³¡§7,700±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
2F»ØÄêÀÊ¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ì´ÈÖÃÏÂçºå¡ÊÌä¡Ë06-6341-3525
¡ãWedeln¡Çs Lodge²ñ°÷¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö ¡ÖHANASHIGAI¡×¡ä
2026Ç¯4·î4Æü(ÅÚ) Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¥¶Ž¥¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë
³«¾ì16:00 /³«±é 17:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå
Á´ÀÊ»ØÄê¡§7,700±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ö¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸web¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡×
https://info.diskgarage.com/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡»³ÆâÁí°ìÏº ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡»³ÆâÁí°ìÏº ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube
¢¡»³ÆâÁí°ìÏº ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡»³ÆâÁí°ìÏº ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡»³ÆâÁí°ìÏº ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok