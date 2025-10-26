V6が、デビュー記念日となる2025年11月1日（土）に、これまでに発表してきた全楽曲を主要音楽ストリーミングサービスにて一斉配信することを発表した。

1995年11月1日にシングル「MUSIC FOR THE PEOPLE」でデビューしたV6は「TAKE ME HIGHER」「愛なんだ」「WAになっておどろう」「Darling」など数々のヒット曲を持つ。今回のサブスク全曲解禁により、デビューシングルからラストアルバムまでの歩みを網羅的に楽しむことができるだろう。

さらに、今回の配信では小山田圭吾が作曲を手がけた「笑顔が好き」もサブスク解禁。 ファンにとって貴重な楽曲が初めて届けられることになる。

また、 Coming Century、通称カミセン（森田剛、三宅健、岡田准一）の楽曲も同日より配信スタート。20th Centuryの楽曲は一足早くサブスク解禁しており、これでV6としての活動と並行して展開されたユニットの音楽世界もあわせて振り返ることが可能になった。

さらに同日、20th Centuryがオーナーを務める喫茶店「喫茶二十世紀」が自由が丘でリニューアルオープンすることも発表された。