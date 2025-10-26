俳優の岐洲匠が２６日、都内でデジタルカレンダー２０２６「キズタク２９」の発売記念イベントを行った。

ネクタイを締めたフォーマルな格好の岐洲が印象的な表紙だが、文字はコミック調。２９の数字は来年４月に迎える年齢を意識し「２０代ラストで、責任感のある数字」と入れた。マンガをイメージしたというが、本作はデジタルのみでの販売。スマートフォン、パソコンなど端末でしか見られない仕様だが、ファンに「待ち受けにできたりする。アクリルスタンドじゃないけど、端末２つあれば写真も撮れるんじゃないかな」と楽しみ方を伝えた。

９回目のカレンダーは「なかなか（自分の）意見が通らない中、通りまして。（スタッフの工夫もあって）思っていたより、さらに好きなものに近づいた」と大満足。テーマは現実逃避。憧れのゲームやＳＦの世界に入り込んだ。

写真集に多い、肉体美を魅せる「脱ぐ」カットはゼロ。「もしかしたら脱がされるかもしれない…」と念のための身体作りはしていたというが、本作ではより素の自分を表現した。「彼氏目線とかではほぼなかった。今思えばすごい自己中（心的）なカレンダー。好きなことばっかやらせてもらえた」と笑った。

来週はハロウィーン。様々な衣装に挑戦した岐洲がやりたい格好を聞かれると「昨日の夜から考え始めて、何したら良いか聞こうかなと考えていました」と報道陣に逆質問。「脱ぐキャラクター」、「（『宇宙戦隊キュウレンジャー』で主演した経験から）ヒーロー」などリクエストをもらうと、ヒーローには意欲をみせた。「スーツ借りないと…。本物の状態で渋谷歩くということですよね？ 戦隊（の撮影を）やっていてハロウィーンの時期が来た時に、（共演者と）話していましたね」と過去にも計画したことがあったと明かした。

２０２５年もあと２か月。今年を「自分から成長しよう。自分に負けないように生きよう。やると決めたことはやり遂げよう。自分の発言に責任を持った１年」と振り返った。４月に読書、６月にランニングをはじめ、現在も継続中。３０歳になる２７年４月までに１００冊読む目標を立てた読書では「自分の中に毒を持て」（岡本太郎）から始めて、現在２８冊を読破。「器が足りなくて困っている」と日々やることに追われているが、２６年の目標を「去年と変わらず、この仕事を一生続けていきたい。２８（歳）で発言したことを２９（歳で）も続けて、立派な３０歳を目指して継続していきたい」と力強く意気込んだ。