日向坂46河田陽菜、女学生風プリーツスカートから美脚スラリ デンマークオフショットに「可愛すぎる」「尊い」と反響
【モデルプレス＝2025/10/26】日向坂46の河田陽菜が10月25日、自身のInstagramを更新。2nd写真集「テイクオフ」（竹書房）のロケ地で撮影したオフショットを公開した。
◆日向坂46河田陽菜、プリーツスカート姿公開
11月11日に2nd写真集「テイクオフ」（竹書房）を発売する河田。オールロケを敢行したデンマークのコペンハーゲンでのオフショットを複数枚投稿した。河田は湖と歴史的建造物を背景に、ベレー帽にチェックのカーディガン、プリーツスカートという女学生風のコーディネートで笑顔を見せており、スラリとした脚が際立っている。また「＃スワンボート乗ったよ」とコペンハーゲン滞在を楽しんだことも報告している。
◆河田陽菜のオフショットに反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「笑顔に癒やされる」「女学生コーデにズキュン」「存在自体が尊い」「景色にぴったり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
