「あれ？ パパ開けて！」車に近づくも、なぜか鍵をかけられたまま。ノックすると →『衝撃の展開』に

買い物に出た私と息子が、待ち合わせ場所に現れた我が家の車を見つけた時……。

今回は、驚きの勘違いから、親子揃って“怪しい人”になってしまった筆者のエピソードをご紹介します。

お迎えが来た！

真っ赤になって謝罪していると、やっと夫が登場。わが家の車を見たお父さんは、「確かにそっくりですね！」とフォローしてくださり、そんな優しさが身に沁みました。お相手からすると、私たちは相当怪しい者だったはずですが、優しい方で本当に助かりました……。

【体験者：30代・筆者、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：あすおかあすか

FTNコラムニスト：Emma.I

長年人事業務に携わり、働き続ける人々の本音や葛藤に触れてきたライター。

現在は仕事や自身の育児を通じて得た経験を元に、誰かの心に寄り添い、クスッと笑えるエピソードを執筆中。

特に、女子中高出身者の視点やグローバル企業出身者の視点からの記事を得意とする。