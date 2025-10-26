◇第43回全日本大学女子駅伝(10月26日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着:全6区間38キロ)

城西大学が3区間連続で区間記録を超える快走で、4区終了までトップを走っています。

1区(6.6キロ)では6人が区間記録を超えるハイレベルなペースで、本間香選手(1年)が区間記録を18秒更新し、堂々の区間賞となります。1年生からタスキを受けた2区(4.0キロ)の兼子心晴選手(4年)は、後続を突き放し、従来の記録を3秒更新。2連続で区間賞を獲得しました。3区(5.8キロ)では大西由菜選手(1年)が力走。単独走となりますが、区間記録を超える個人3位の走りをみせ、2位と28秒差でタスキをリレー。4区(4.8キロ)の石川苺選手(3年)も2位の東北福祉大にやや詰められますが、20秒差でトップを守り、最長区間である5区(9.2キロ)は本澤美桜選手(2年)へとタスキが渡りました。

城西大学は前回20年ぶりの表彰台となる3位フィニッシュ。今年は25年ぶりの全日本制覇がかかります。最終6区(7.6キロ)は金子陽向選手(4年)が登録されています。