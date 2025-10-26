「爆美女すぎる！」本田真凜、NiziU・RIOとの2ショットで“集結”匂わせ「奇跡な日ナノ」「ありがとゥ」
プロフィギュアスケーター・本田真凜が、26日までに自身のインスタグラムを更新。“匂わせ”投稿に反響が寄せられている。
【写真あり】「爆美女すぎる！」本田真凜、NiziU・RIOとの2ショットで“集結”匂わせ
本田は「いつかの」とつづり、NiziU・リオとの2ショットを公開。「やっと同い年4人で集まれた奇跡な日ナノ 眼福 ありがとゥ」とつづった。本田は“ナノ”でIS:SUE・NANO、“ゥ”でME:I・MIUの存在を匂わせていると思われる。4人をめぐっては、NiziUの公式インスタグラム（10月14日）、ME:Iの公式インスタグラム（10月6日）などでそれぞれが集結していたことをほのめかしていた。
この投稿には「爆美女すぎる！」「最高の組み合わせ」「この匂わせは大歓迎」「尊い」「眼福」といった声が寄せられている。
【写真あり】「爆美女すぎる！」本田真凜、NiziU・RIOとの2ショットで“集結”匂わせ
本田は「いつかの」とつづり、NiziU・リオとの2ショットを公開。「やっと同い年4人で集まれた奇跡な日ナノ 眼福 ありがとゥ」とつづった。本田は“ナノ”でIS:SUE・NANO、“ゥ”でME:I・MIUの存在を匂わせていると思われる。4人をめぐっては、NiziUの公式インスタグラム（10月14日）、ME:Iの公式インスタグラム（10月6日）などでそれぞれが集結していたことをほのめかしていた。
この投稿には「爆美女すぎる！」「最高の組み合わせ」「この匂わせは大歓迎」「尊い」「眼福」といった声が寄せられている。