「赤坂ミニマラソン8位」NMB48坂下真心、大阪フルマラソン「サブ4」に意気込み 前回は「4時間9分43秒」
NMB48の坂下真心（20）が26日、大阪・ヤンマースタジアム長居で開かれた大阪マラソンのプレイベント『10K & Fun RUN Presented by Osaka Metro』に参加。2026年2月26日に控える大阪マラソンに向けて目標を語った。
【写真】マラソンコーデで登場…NMB48・坂下真心
今年の「大阪マラソン」で初の42.195キロに挑戦し「4時間9分43秒」で完走。20歳以下女子で3位の好記録。また10月4日放送のTBSの大型特番『オールスター感謝祭’25秋』での「赤坂ミニマラソン」でも、最終的に女子1位、全体8位でゴールするなど健脚ぶりを発揮した。
来年の大阪フルマラソンでも、フルマラソンに挑戦する。目標を聞かれると「今年は（4時間以内で完走する）サブ4を目標にしてたんですけど、切れずだったので、今年こそは切りたい」と意気込む。
現在は週3回ほどで5キロを走る練習を続けているという。「タイム的には、結構切れるぐらいなんですけど」と自信を見せつつも「前回は膝を痛めてしまったのが原因だったので、痛めないようにカバーしながら練習に励みたい」と話した。
イベントでは、“日本陸連公認大会”としての本格レース「10K（10キロ）」や、小学生以上も参加できる「Fun RUN（3.2キロ）」などの種目が設けられた。途中、小雨にも見舞われたが、参加者は体をかかる雨粒にも負けず、会場を駆け抜けた。
坂下は10Kに参加した後、元バドミントン選手の小椋久美子（42）とお笑い芸人のコウノ・オブ・ザ・イヤー（39）と囲み取材に応じた。
