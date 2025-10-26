10月23日放送の『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）にSTARTO ENTERTAINMENTとエージェント契約を結ぶ元A.B.C-Zメンバーの河合郁人がゲスト出演した。そこで、披露したふるまいが波紋を呼んでいる。

【写真】Snow Manも参加…末澤と佐々木以外の“河合会”メンバー

《退会金5万円、他の先輩とのご飯NG》

「この日は『人との距離感が独特な人たちとの夜会!』が特集され、モデルで女優の山田優さんやタレントのアンミカさんが出演し、独特のライフスタイルが紹介されました。河合さんは、彼を慕う後輩たちを集めて“河合会”を結成していたものの、自然消滅のような形になってしまったため、新たに“新生・河合会”を立ち上げようとしたとのこと。そこで集められたのが『Aぇ! group』の末澤誠也さんと『KEY TO LIT』の佐々木大光さんです」（放送作家、以下同）

だが、河合が後輩たちに突きつけたのは束縛が強めの“謎ルール”だった。

「河合さんは、『自分以外の先輩の誘いに乗ってはダメ』と宣言。自身も物議を醸すルールだと自覚はあるようで、スタジオの有吉さんからは『めんどうくせえ』と突っ込まれていたほか、山田優さんも『これは無理だ』と呆れていました。

河合さんは、ほかの先輩とご飯に行くとさまざまなアドバイスをもらって混乱するので『ひとつに決めたほうがいい』ともっともらしい理由も挙げていて、ほかにも『河合を尊敬していないとダメ』『退会費は5万円』『悪口は言わない』『交通費は出ない』など、河合さんに有利なルールが紹介されていました」

ネット上で河合に対するツッコミの声が聞かれる。

《河合会ってまだ続いてたんだ! 後輩に見限られて消滅したかと!》

《河合くんって苦手。河合会を作れるほど人望あるの?》

それでも一部ファンからは、

《河合会と河合くんの絶妙にヤバい部分だけをピックアップしてくれて嬉しいです!》

といった声も。

「河合さんは良くも悪くも自己肯定感が高い“変人キャラ”です。河合会はルールが厳しいですが、河合さん自身はもとより後輩タレントにとってもエピソードトークのネタになることも。ただ、今回見せた河合さんの姿に関しては“ドン引き”の声が多いのも確かです……」

この番組で河合の“素の部分”やキャラクターの“イタさ”が伝わったのは間違いないようだ。