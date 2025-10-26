小学生のお兄ちゃんが学校に行っている間に、ペットホテルから帰ってきたワンコ。お兄ちゃんが帰宅したら、想像以上に喜んで…？2日ぶりの再会を果たす様子が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で3万回再生を突破。「泣ける」「愛おしい」「こちらまで嬉しくなる」といった声が寄せられています。

【動画：学校から帰ってきた男の子→愛犬と『2日ぶりの再会』を果たした瞬間…思わず涙が出る『尊い光景』】

お兄ちゃんが学校から帰ってきたら…

Instagramアカウント「2023amu1102」に投稿されたのは、ペットホテルに預けられていたチワワ×ダックスフンドのMIX犬「アム」くんと、小学生のお兄ちゃんが2日ぶりに再会した時の様子です。

ホテルまでアムくんのお迎えに行きたかったのに、学校があって行けなかったお兄ちゃん。急いで学校から帰ってくると、先に帰宅したアムくんが玄関で待ち構えていたとか。

お互いの顔を見た瞬間に、アムくんはしっぽをブンブン振って大喜びし、お兄ちゃんも嬉しくて笑顔に。お兄ちゃんがそばに寄っていって手を差し出すと、アムくんはその手の匂いをクンクンと嗅いで、「おかえり！」と挨拶したそう。

ワンコが2日ぶりの再会に大喜び！

アムくんと思う存分にふれあいたくて、そばに座って優しく撫で始めるお兄ちゃん。するとアムくんはお兄ちゃんの匂いを入念に嗅いだ後で、ちゅっとキスをして「会いたかったよ！大好き！」と伝えてくれたとか。

さらにアムくんはその場にゴロ～ンと寝転がり、お腹を見せて甘えん坊全開に。お兄ちゃんがお腹を撫でてあげるとしっぽを振り、お顔を近づければペロペロと舐め、全力で愛情表現し続けていたそう。

日頃からお兄ちゃんのお出迎えをしてくれているというアムくんですが、ここまでの熱烈歓迎は初めてだったとのこと。再会の様子を見守っていたママさんは、2人の絆に感動して涙が出そうになったといいます。

愛にあふれた光景に感動

お兄ちゃんが靴を脱いでいる間も、まとわりついて甘えていたというアムくん。お兄ちゃんがランドセルを置いて撫でにいくと、ぴょんっと前足を浮かせて喜びを表現した後で、再びゴロ～ンと仰向けに。その後も2人は見つめ合いながらふれあって、会えなかった日々の分まで愛を伝え合っていたそうです。

この投稿には「喜びが爆発してる」「可愛すぎます」「二人の絆、胸にきますね」「溢れんばかりの愛に思わず涙」といったコメントが寄せられ、愛にあふれた再会シーンが多くの人に感動を与えてくれることとなりました。

アムくんの可愛い姿や、お兄ちゃんとの心温まる日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「2023amu1102」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「2023amu1102」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。