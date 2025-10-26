王者リバプール、衝撃の５連勝→４連敗…前主将は苦しむ古巣をどう見る？ 撃破の要因は？「昨季の高みに達していない理由は多々ある」

王者リバプール、衝撃の５連勝→４連敗…前主将は苦しむ古巣をどう見る？ 撃破の要因は？「昨季の高みに達していない理由は多々ある」