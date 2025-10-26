王者リバプール、衝撃の５連勝→４連敗…前主将は苦しむ古巣をどう見る？ 撃破の要因は？「昨季の高みに達していない理由は多々ある」
現地10月25日に開催されたプレミアリーグ第９節で、ブレントフォードと遠藤航が所属するリバプールが激突。遠藤は出番なしに終わったなか、ホームのブレントフォードが３−２で接戦を制した。一方で昨季王者のリバプールはリーグ開幕５連勝後、まさかの４連敗となった。
英衛星放送『Sky Sports』によれば、リバプールの前キャプテンで今季からブレントフォードでプレーするジョーダン・ヘンダーソンが、試合後にインタビューに対応。古巣撃破の要因を次のように分析した。
「試合開始から終了まで、僕らは結束を保った。リバプールはワールドクラスのチームであり、ワールドクラスの選手たちだ。多少の守備は覚悟していた。僕らは一致団結して守り、ボールを前に蹴り出すのではなく冷静に扱った。全体的に非常に良いパフォーマンスで、最終的に勝利に値した」
リバプールに12年在籍した35歳のイングランド代表MFはさらに、エールを込めて、古巣に関してこうも語った。
「ピッチ全体を見渡せば至る所に質の高い選手がいる。特定の弱点を見つけるのは難しい。彼らの最近の成績は振るわないが、依然としてトッププレイヤーたちであり、トップチームだ。リズムを取り戻し、勢いをつけることが重要だ。昨シーズンの高みに達していない理由は多々あるが、依然としてワールドクラスのチームだ。どこを見てもトップクラスの選手たちがいる」
ブレントフォードは勝点13で10位、リバプールは勝点15で６位となった。後者の本拠地アンフィールドで行なわれる再戦は、最終節だ。その時、両者の順位、勝点は一体どうなっているだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
