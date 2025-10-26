元NGT48の荻野由佳さんは10月23日、自身のInstagramを更新。ほっそりした美脚を披露しました。（サムネイル画像出典：荻野由佳さん公式Instagramより）

元NGT48の荻野由佳さんは10月23日、自身のInstagramを更新。細い美脚を公開しました。

【写真】荻野由佳の美脚際立つコーデ

「とてもママさんには見えない」

荻野さんは「秋大好き〜〜」とつづり、6枚の写真を載せています。ブラウンのトップスにショート丈のパンツを着用した姿を披露。ロングブーツも履き、ミニ丈のパンツからはほっそりとした美脚が伸びていて、一際目を引きます。

コメントでは「とてもママさんには見えない」「産後とは思えないクオリティ」「ママとは思えん」「秋らしく落ち着いた感じで とても素敵」「全国一きれいなママさんや」「相変わらず美脚」「かっこいいお母さんだなぁ」「ママとは思えないほど体型が完璧すぎますね」と、絶賛の声が集まりました。

「幸せな気持ちになった1日でした」

6日には「幸せな気持ちになった1日でした」とつづり、結婚式の披露宴でのドレス姿を披露した荻野さん。体のラインが浮き出るドレスで、圧巻のスタイルを公開しました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)