「ママとは思えん」元NGT48、ほっそり美脚に反響「産後とは思えないクオリティ」「体型が完璧すぎます」
元NGT48の荻野由佳さんは10月23日、自身のInstagramを更新。細い美脚を公開しました。
【写真】荻野由佳の美脚際立つコーデ
コメントでは「とてもママさんには見えない」「産後とは思えないクオリティ」「ママとは思えん」「秋らしく落ち着いた感じで とても素敵」「全国一きれいなママさんや」「相変わらず美脚」「かっこいいお母さんだなぁ」「ママとは思えないほど体型が完璧すぎますね」と、絶賛の声が集まりました。
「とてもママさんには見えない」荻野さんは「秋大好き〜〜」とつづり、6枚の写真を載せています。ブラウンのトップスにショート丈のパンツを着用した姿を披露。ロングブーツも履き、ミニ丈のパンツからはほっそりとした美脚が伸びていて、一際目を引きます。
「幸せな気持ちになった1日でした」6日には「幸せな気持ちになった1日でした」とつづり、結婚式の披露宴でのドレス姿を披露した荻野さん。体のラインが浮き出るドレスで、圧巻のスタイルを公開しました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)