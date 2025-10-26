¾®Ìºµ×Èþ»Ò¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡ÖÌÜÉ¸¤Ï´°Áö¡×°ÊÁ°¤Î¼ºÇÔ¤Ë¡ÖÉÝ¤µ¤·¤«ÀµÄ¾¡Ä¡×
¡¡¸µ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¤Î¾®Ìºµ×Èþ»Ò¡Ê42¡Ë¤¬26Æü¡¢Âçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø10K & Fun RUN Presented by Osaka Metro¡Ù¤Ë»²²Ã¡£2·î26Æü¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥é¥½¥ó¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡¡¾®Ìºµ×Èþ»Ò
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜÎ¦Ï¢¸øÇ§Âç²ñ¡É¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ³Ê¥ì¡¼¥¹¡Ö10K¡Ê10¥¥í¡Ë¡×¤ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ÖFun RUN¡Ê3.2¥¥í¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¼ïÌÜ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢¾®±«¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÂÎ¤ò¤«¤«¤ë±«Î³¤Ë¤âÉé¤±¤º¡¢²ñ¾ì¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡¾®Ìº¤ÏÌó13Ç¯Á°¤Ë¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤â¤¢¤ê¡¢39¥¥íÃÏÅÀ¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ê´°Áö¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ú¡¼¥¹¤òÁá¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢25¥¥í¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ô¤¿¤Ã¤ÈÂ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¡¢Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö´°Áö¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÁö¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áö¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Ï½µ¤Ë2¡¢3²ó¡¢5¥¥í°Ê¾åÁö¤ë¤È¤¤¤¦Îý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤³¤ì¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡ª¡×¤È¶²½Ì¡£¡Ö¼ºÇÔ¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¤âÁö¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ÉÝ¤µ¤·¤«ÀµÄ¾¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö°ìÅÙ¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¸À¤¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó·Ð¸³¼Ô¤Î¥³¥¦¥Î¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤äNMB48¤Îºä²¼¿¿¿´¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¿¿·õ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
