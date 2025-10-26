◇卓球2025WTTスターコンテンダー ロンドン(21日〜26日、イギリス)

WTTスターコンテンダー ロンドンは25日、男子シングルス3回戦と準々決勝が行われ、4強がそろいました。

第1シードである世界ランク4位の張本智和選手は、予選から勝ち上がってきた吉村和弘選手とフルゲームの末に勝利。準々決勝では、デンマークのリンド選手にわずか18分でストレート勝利を飾り、ベスト4進出となりました。

張本選手に次ぐ日本勢2番手の世界ランク16位、松島輝空選手は、3回戦でクロアチアのプツァル選手にストレート勝利。準々決勝では、世界ランク11位台湾のエース林繇儒選手にフルゲームの熱戦の末に敗れました。また宇田幸矢選手と篠塚大登選手は3回戦で敗退となっています。

大会最終日の26日は、シングルスの準決勝と決勝を予定。張本選手は準決勝で松島選手を破った林繇儒選手と対戦します。両者は過去国際大会で張本選手が7勝3敗。今年は2度対戦し、1勝1敗となっています。

【25日結果】

▽3回戦

張本智和 3-2 吉村和弘

(11-3/8-11/11-8/4-11/11-6)

松島輝空 3-0 プツァル(クロアチア)

(11-6/11-4/11-7)

宇田幸矢 0-3 レジムスキ(ポーランド)

(8-11/7-11/7-11)

篠塚大登 0-3 リンド(デンマーク)

(10-12/6-11/7-11)

▽準々決勝

張本智和 3-0 リンド(デンマーク)

(11-4/11-4/11-7)

松島輝空 2-3 林繇儒(台湾)(5-11/9-11/11-7/11-4/8-11)