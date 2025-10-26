家族4人で「東京→大阪」へ旅行！ 新幹線だと“往復11万円”かかるけど「車」ならいくら？“高速料金・ガソリン代”も踏まえ費用・メリットを比較

新幹線と車の料金を徹底比較！ 4人家族なら費用はどれくらい違う？

東京・大阪間を4人家族で移動する場合、交通費だけを比較すると、車のほうが大幅に安くなる傾向があります。どれくらいの差があるのか、それぞれ費用を詳しくみてみましょう。

まず、新幹線を利用する場合の料金です。東京駅から新大阪駅まで、中学生以上の大人4人が「のぞみ」の普通指定席を利用すると、片道で5万8880円、往復で11万7760円（通常時期の正規料金）かかります。

小学生の子ども含まれる場合は料金がかわりますが、それでも家族4人で10万円近い出費になることが多いでしょう。

続いて、車で移動した場合の費用はどうでしょうか。車の場合、主な費用は高速道路の料金とガソリン代です。高速道路の料金は、東京インターチェンジ（IC）から吹田ICまで、一般的なファミリーカー（普通車）を利用する前提で計算すると、ETCの休日割引を利用すれば片道8220円、往復で1万6440円です。

次に、ガソリン代を計算します。東京から大阪までの距離は約500キロメートル。燃費を1リットルあたり15キロメートル、レギュラーガソリンの価格を1リットル170円と仮定すると、片道に必要なガソリンは約33.3リットルです。したがって、ガソリン代は片道約5660円、往復で約1万1320円となります。

高速道路とガソリン代を合計すると、車での往復費用は約2万7760円です。新幹線の11万7760円と比較すると、9万円近くも節約できる計算になります。なお、車の燃費やガソリン価格、高速道路の利用区間によって実際の費用は変動しますが、費用面で車に大きなメリットがあるのは間違いなさそうです。



時間と体力のコストも無視できない！ 移動時間とドライバーの負担

費用の面では車が有利ですが、移動時間や体力の消耗といった観点では新幹線に大きなメリットがあります。東京から大阪までの移動時間を比較すると、新幹線「のぞみ」なら約2時間30分で到着します。駅での待ち時間や移動時間を考慮しても、片道3時間半ほどでしょう。

それに対して、車の場合は休憩しないで走り続けても約6時間かかります。実際には、食事やトイレのためにサービスエリアで休憩を取るため、片道8～9時間ほど見ておくのが現実的です。往復で考えると、新幹線が合計7時間の移動に対し、車は16時間以上かかる計算になり、移動だけで丸一日近くを費やす可能性があります。

また、長距離の移動はドライバーにとって大きな負担です。特に運転者が1人しかいない場合、疲労が蓄積し、旅行を楽しむ体力が残らないかもしれません。連休の混雑する時期には、渋滞に巻き込まれてさらに時間がかかり、精神的なストレスも増します。



費用や時間だけでは測れない、車移動ならではの旅の魅力

費用を抑えたいなら車、時間と体力を優先するなら新幹線、というのが基本的な考え方です。しかし、車での移動には、こうした単純な比較だけでは見えてこない魅力があります。

最大の魅力は、その自由度の高さです。出発や帰宅の時間を自分たちのペースで決められるため、朝早く出発したり、夜遅くに出発したりと、柔軟な計画を立てられます。ルートも自由なので、途中で気になる観光地に立ち寄る「寄り道旅」も楽しめます。

例えば、道中のサービスエリア（SA）やパーキングエリア（PA）は、単なる休憩場所ではありません。各地のご当地グルメが味わえたり、地域限定のお土産が手に入ったりと、それ自体が観光スポットになっています。家族で「次の休憩はどこにしようか」と相談しながら進むのも、車旅の楽しみ方です。

また、社内が完全にプライベートな空間である点も、特に小さな子ども連れの家族にとっては大きなメリットです。周りの乗客に気を使うこともなく、リラックスして過ごせます。荷物の量を気にしなくてよいのもうれしいポイントで、旅先で買ったお土産やかさばる遊び道具も気軽に持ち帰れます。



わが家のベストな選択は？ 旅の目的と家族の状況で考えよう

東京・大阪間の家族旅行で、新幹線にするか車にするかの正解はありません。費用を大きく抑えられ自由度の高い車か、移動時間が短く体力を温存できる新幹線か、それぞれのメリット・デメリットは明確です。

運転を交代できるか、移動時間も楽しみたいかなど、旅の目的や家族の状況によって最適な方法は変わります。家族で話し合い、自分たちにとって最高の旅行プランを立てましょう。



執筆者 : 山口克雄

2級ファイナンシャル・プランニング技能士