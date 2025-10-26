ベッツが絶賛「アメージング」

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）

ドジャース・山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板。9回1失点8奪三振でポストシーズンで2試合連続の完投勝利を挙げた。ムーキー・ベッツ内野手も「しかしながら、ヨシは素晴らしい仕事をしたね」と感嘆していた。

初回からピンチを招いた。先頭のスプリンガーに左翼線二塁打を浴びると、2番のルークスにも左安打を許した。無死一、三塁のピンチを招き、3番のゲレーロJr.を空振り三振に仕留めた。4番のカークは一直、続くバーショは見逃し三振に仕留めて無失点で切り抜けた。

2〜3回も先頭打者の出塁を許し、3回はカークに同点犠飛を浴びた。ただ、以降は凡打の山を築いた。9回105球を投げて4安打1失点、8奪三振で完投勝利を挙げた。ポストシーズンでの2試合連続完投勝利は、2001年のカート・シリング以来メジャー24年ぶりの偉業だった。

これには遊撃から見ていたベッツも自ら切り出し、「しかしながら、ヨシは素晴らしい仕事をしたね。（初回に）20何球を投げたのに、完投しちゃうんだから。彼はアメージングだよ」と絶賛。「多くの球種を織り交ぜてストライクを取っていたからかな」と終盤を抑え込めた理由を分析した。（Full-Count編集部）