ワールドシリーズ第2戦

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）

ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発し、9回1失点で2戦連続の完投勝利をマークした。試合後に取材に応じたフレディ・フリーマン内野手は「数年前にドジャースが彼（山本）を心底欲しがっていた理由があるんだ」と称えた。

先発した山本は初回に無死一、三塁のピンチを背負うも2三振を奪うなど無失点。3回には犠牲フライで同点に追いつかれたが、3回2死からは1人の走者を許さないパーフェクトピッチングを披露。前日に11得点を挙げた強力打線を抑え込み、対戦成績を1勝1敗のタイとした。

フリーマンは試合後、山本の投球術について「ブレイク（スネル）のようなものだと思う」と説明。「ブレイクは打者を読むことができ、彼らが特定の球種に対してどうスイングしているかを見て、攻めていく。数年前にドジャースが彼（山本）を心底欲しがっていた理由があるんだ。彼を獲得できて、うれしいよ」と話し、2023年オフにメジャーで1球を投げていない山本と12年3億2500万ドル（約495億円）で契約したドジャースが間違っていなかったことを強調した。（Full-Count編集部）