「シャッフルアイランド」伊藤桃々「スーパーロングぱっつん」雰囲気ガラリな新ヘアに反響
【モデルプレス＝2025/10/26】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が10月24日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し話題を呼んでいる。
【写真】伊藤桃々「スーパーロングぱっつん」に大胆イメチェン
伊藤は「スーパーロングぱっつんにした 秋というかもう冬だね」とコメントし、ファーが袖についた白とベージュのコートに、ロングソックスを合わせたコーディネートで新しいヘアスタイルを披露。緩くカールさせ横に流していた前髪から、より幅を広くとり、短く切りそろえたスタイルにイメージチェンジした写真を投稿した。この投稿に、ファンからは「ぱっつんは正義」「若返った」「コートもネイルも可愛い」「コーデも素敵」「天使がいる」などのコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆伊藤桃々、新しいヘアスタイル「スーパーロングぱっつん」披露
◆「シャッフルアイランド」とは
