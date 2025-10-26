野村康太、好きな韓国俳優明かす ファンミーティング参加した過去も「ものすごく魅力的な人」
【モデルプレス＝2025/10/26】俳優・モデルの野村康太が26日、都内で開催された1st写真集「暁紀」発売記念会見に出席。好きな韓国俳優を明かした。
【写真】沢村一樹の息子、韓国俳優を意識したお気に入りカット
写真集のテーマは、はじめての一人旅。野村が「いつか行ってみたかった」という韓国・ソウルをロケ地に、リムレス眼鏡をかけた姿や、サウナでくつろぐ可愛らしい様子、ホテルの室内で撮られたセクシーな姿など、様々なシチュエーションで撮影を行った1冊となった。
韓国を撮影地に選んだ理由について、野村は「韓国ドラマとかK-POPとかが本当にすごく好きで。高校生の時に韓国ドラマを初めて家族みんなで観たのがきっかけで好きになったんですけど、そこからいろんな韓国ドラマを観るようになり、韓国ってすごく素敵な場所なんだなという風に思っていて。ずっと行ってみたかったんですけど、なかなか行くきっかけを作れずにいたので『写真集で韓国に行っちゃおう！』と思い、韓国に行きたいですとお願いしました」と回顧。現地での思い出を聞かれると「朝から晩まで楽しいことだらけで。僕が好きな韓国ドラマの聖地巡礼もできましたし、いろいろな韓国の食べ物、サムギョプサルとかタッカンマリとかも食べられましたし。なにより、スタッフの皆様と撮影が終わった後にみんなでご飯を食べている時間が、本当にものすごく楽しかったです」と笑顔で語った。
好きな韓国作品や俳優を質問されると「『恋のゴールドメダル〜僕が恋したキム・ボクジュ〜』という作品と、『ソンジェ背負って走れ』、あとは『わかっていても』というドラマが好きです。好きな韓国の俳優さんは、ソン・ガンさんが僕はすごく好きで。何年か前にファンミーティングも行ってきたんですけど、役ではかっこいい姿でいろんなドラマに出ているんですけど、ファンミーティングで見ると、すごく可愛らしい一面もあって。ものすごく素敵な・魅力的な人だなっていう風に思いました」と笑顔。
また、韓国作品への出演意欲を質問されると「韓国ドラマ出たいですね。韓国語も勉強しているわけではないんですけど、ちょっとした単語とかなら、ちょっとだけ喋れるというか、分かるくらいではあります」と明かしていた。（modelpress編集部）
◆野村康太、韓国愛を熱弁
◆野村康太、好きな韓国俳優明かす
