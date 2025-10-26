黒星デビューとなった注目の超高額馬には、ＳＮＳで様々な反応が寄せられている。２６日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１０頭立て）は、単勝１・４倍の１番人気に推されたエムズビギン（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎）が２着。昨年のセレクトセールで国内２位の５億９０００万円で落札されたキタサンブラック産駒が惜しくも初陣を飾れなかった。

ルメール騎手を背に１番枠から発走したエムズビギンは内によれるような形でスタート。後方に置かれたものの、徐々にポジションを上げて中団に取り付いた。道中は口を割るシーンも見せながら、４コーナーでは外から進出。直線に向いてから反応が鈍かったが、エンジンがかかると上がり最速３３秒６の末脚で猛追した。１０００メートル通過が１分４秒４という超スローペースを逃げたテルヒコウがしぶとく粘ったため、２馬身半差の２着まで詰め寄るのが精いっぱいだった。勝ったテルヒコウは「ＧＬＡＹ」のＴＥＲＵが名付け親となったコントレイル産駒だった。

超高額馬の黒星デビューにＳＮＳでは「次は確勝なんだろなって感じの２着」「普通に走れば未勝利は余裕でしょう」「あそこから差し切ったら化け物クラスだったがさすがに無理か」「実質１番強い競馬したと思うので次走確勝」「噂通りレベル高かった」「キレる脚はありそうなので次走期待ですね」「完全な前残りドスローペースを外回して２着なら強さは本物よ」「とりあえず良馬場でも見たい」「さすがにペースが遅すぎたな」「まだまだこれから！」など前向きなコメントが多く寄せられている。