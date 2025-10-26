１０月２６日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１０頭立て）に昨年のセレクトセールで５億９０００万円という国内史上２位の高額で落札されたエムズビギン（牡、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）が出走したが、２着に敗れた。勝ったのはテルヒコウ（牡、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）。勝ち時計は１分５０秒５（稍重）。

チャカつき気味にゲートを出たが、鞍上のクリストフ・ルメール騎手が手綱を押すと、中団を確保。直線で外へ持ち出してからは上がり最速となる３３秒６の数字が示すように、しっかりとした脚で３着以下には３馬身半差をつけたが、楽に逃げている勝ち馬には届かなかった。

ルメール騎手は「安い馬としてはいいパフォーマンスでした」と笑顔で冗談から切り出すと、「まだ子供ですね。体も重かった」と言葉を続けた。ただ、最後の脚には素質の片りんを感じた様子。「直線で外に出してからは、すごくいい脚でした。キタサンブラックの子で伸びしろがあります。これから自分の仕事を分かってきて、体を作ってくれたら。最後（の脚）はよかったです」とたたえた。

同馬は兄に今年のシンザン記念を勝ったリラエンブレムを持ち、全弟となる「デルフィニアの２０２５」も今週２１日のミックスセールで４億６０００万円がついていた。