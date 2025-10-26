「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）

急に涼しく…というより一気に寒くなりましたね。皆さん体調は大丈夫でしょうか？

私は元気満々ですが、羽毛布団をクリーニングに出すタイミングが遅れてしまって。預けたお布団が戻ってくるまでの週前半は、明け方寒くて目が覚める→薄〜い夏用布団を最大限までピンっと伸ばして包まり縮こまって寝る、という数日間を過ごしました。もっと計画的な大人になりたいものです！！

水曜に無事お布団が戻り、数カ月ぶりの羽毛布団の気持ちよさに感動。部屋着もモコモコ仕様のものを新調し、ようやくぬくぬく過ごしています♡（今シーズンの部屋着はこちらのケーキ柄です）

月曜日にレギュラー出演させていただいているゴゴスマのお天気コーナーによると、暑かった夏に反して今年の冬はかなり寒くなりそうとのことで。寒さ対策はもちろん、競馬で熱く盛り上がり、馬券を当ててお財布をホクホクにして、冬を乗り切りましょう！！！

さあ熱戦が期待される菊花賞。皐月賞馬、ダービー馬不在で難しいレースとなりましたが、目の前でその強さを体感したあの馬に期待します。そうです、プレゼンターを務めさせていただいた神戸新聞杯を勝ったエリキングです！

少し太め残りとも言われていた神戸新聞杯であの強さ。京都も２戦２勝ですし、デビュー戦が京都の重馬場で完勝でした。雨の影響が残っても大丈夫。他馬を一気にのみこんだ前走のあの末脚を信じます。

レクスノヴァスもすごく気になっています。横山和生騎手とのコンビで２連勝中。２００１年のマンハッタンカフェも勝った阿寒湖特別を制しましたが、そのレースぶりから操縦性の高さが見て取れます。上村厩舎＆和生騎手のコンビは大阪杯を勝ったベラジオオペラなど、今年９戦して３勝、２着２回というデータも見逃せません。

馬券はまずエリキングの単勝と、レクスノヴァスの複勝、そして２頭のワイドを買います。

３連複はいつものフォーメーションで１列目にその２頭、２列目にルメール騎手の３連覇が懸かるルメール騎手のエネジルコ、長距離戦では外せない武豊騎手のマイユニバースを加えます。３列目にヤマニンブークリエ、ジョバンニ、ショウヘイ、ゲルチュタールを加えた２４点。

昨年は武豊騎手の腕にも期待したアドマイヤテラが３着に頑張ってくれて当たりました♪２年連続的中を狙います。