辻希美、長男＆次男へ“20分で作った”手作り弁当を披露「冷凍ナポリタンに助けられた」 8月に第5子出産
5児の母でタレントの辻希美（38）が25日、自身のブログを更新。長男・青空さん（せいあ・14）と次男・昊空さん（そら・12）のために、忙しい朝に「20分でなんとか作った」という手作り弁当を披露した。
【写真】辻希美「20分でなんとか作った」長男＆次男への手作り弁当
「今日は中学生お弁当だったのだけど 起きようて思ってた時間に夢が起きてしまい授乳してたら時間がバタバタで」とコメント。今年8月に誕生した次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの育児に奮闘する朝の様子を明かした。
投稿では、「20分でなんとか作った」という、卵焼きや唐揚げなど彩り豊かなおかずがぎっしり詰まったお弁当を披露。「冷凍ナポリタンに助けられた」と“母の味方”アイテムにも感謝した。
最後には「のり弁に醤油かけ忘れたー せい、そらごめん」と、慌ただしい朝の様子が垣間見えるコメントも添えている。
辻は今月14日のYouTube動画でも、午前3時半から長男のお弁当を作る様子を披露しており、母としての奮闘ぶりに「凄すぎる」「尊敬します」と多くの称賛と労いの声が寄せられていた。
辻は2007年6月にタレントの杉浦太陽（44）と結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
【写真】辻希美「20分でなんとか作った」長男＆次男への手作り弁当
「今日は中学生お弁当だったのだけど 起きようて思ってた時間に夢が起きてしまい授乳してたら時間がバタバタで」とコメント。今年8月に誕生した次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの育児に奮闘する朝の様子を明かした。
最後には「のり弁に醤油かけ忘れたー せい、そらごめん」と、慌ただしい朝の様子が垣間見えるコメントも添えている。
辻は今月14日のYouTube動画でも、午前3時半から長男のお弁当を作る様子を披露しており、母としての奮闘ぶりに「凄すぎる」「尊敬します」と多くの称賛と労いの声が寄せられていた。
辻は2007年6月にタレントの杉浦太陽（44）と結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。