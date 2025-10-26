ダウンタウン『DOWNTOWN＋』番組内容＆出演者が続々判明…「松本さんに楽屋でお会いして興奮」【10・26現状まとめ】
11月1日に配信開始となる『DOWNTOWN＋』（ダウンタウンプラス）の公式インスタグラムが26日に更新され、アーティスト・清春の出演が発表された。
【動画】ダウンタウン『DOWNTOWN＋』清春の出演が発表
「11／5（水）配信開始予定のオリジナル番組『Money is Time』に、清春さんが出演します」と発表。予告動画では、清春が「松本さんに楽屋でお会いして興奮しました」などと語った。
これまで、小峠英二（ばいきんぐ）、堂前透（ロングコートダディ）、国山ハセン、みちょぱ、渡辺隆（錦鯉）、長谷川忍（シソンヌ）、後藤輝基（フットボールアワー）が順番に発表されている。
■これまでに発表されたコンテンツ
【11月1日・3日 配信作品（※一部）】
▼松本人志
【オリジナル作品】
『7:3トーク』
松本人志がゲストと“とある作業”をしながら交わす「7:3トーク」で、等身大の言葉がこぼれます。テレビでは聞けない小っ恥ずかしい本音も続々と。
『ダウプラボイス』
ユーモアと癒しが融合した新感覚の睡眠導入コンテンツ。松本人志とゲスト芸人が交わす静かなやり取りは、リズムよく耳に溶け込み、クスッと笑った瞬間に肩の力が抜けていく感覚。大きな笑いではなく、小さな微笑みが心を落ち着け、安心とともに眠りへと導く。
『実のない話トーナメント』
ルールは至ってシンプル。5分間1対1で実のない話をしあい、より面白くない話をしていた芸人の勝利となる。果たして、審査員松本人志を唸らせる「実のない話」王者は誰!?
『大喜利GRAND PRIX』
松本人志が仕掛ける「大喜利GRAND PRIX」がついに幕を開ける。ルールは、芸人自らがお題を作成し、そのお題をライバルたちが回答。審査員松本人志が“認めた者”だけに与えられる究極の称号をつかむのは誰だ!?
『Money is Time』
ずっとやり続けられるパフォーマンスをすれば、無限に稼げる夢の企画が誕生！ブローカーが自ら厳選した“お金が欲しい”5人の挑戦者を引き連れ、特別なパフォーマンスを披露。審査員たちを魅了し、多くのお金を稼ぐことはできるのか!?
『松本教授の笑いの証明』
松本人志が笑いを様々な角度から実験・検証し、「笑いの実験」に挑戦する研究所。教授・松本人志と助教授・小峠英二が「未知なる笑いの真実」を見つけるため、様々な芸人に実験を課していく。「まだ誰も知らない新たな笑いの可能性」とは何なのか?!
【過去作品】（11月1日配信）
映画「大日本人」「しんぼる」「さや侍」「R100」
【過去作品】（11月3日配信）
FBS福岡放送 「福岡人志」 （2話）
▼浜田雅功
【過去作品】（11月1日配信）
「浜ちゃん後輩と行く グアムで休日」（6話）
【過去作品】（11月3日配信）
「浜ちゃん後輩と行く 沖縄の旅」（6話）
▼ダウンタウン
【過去作品】（11月3日配信）
VHS「ビジュアルバム vol.りんご『約束』」
