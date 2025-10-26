「SABON」のホリデー限定♡2025年アドベントカレンダーが登場

ナチュラルコスメブランドSABON（サボン）から、2025年ホリデー限定「マジェスティック・ガラ」コレクションの目玉アイテムとして、毎年大好評の「アドベントカレンダー」が11月6日（木）より数量限定で発売されます。高貴であでやかな香り“キンモクセイ”をテーマに、ボディ・ヘア・フェイス・ハンドケアアイテムを１箱に詰め込んだ夢のようなギフト。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです♡

豪華24種セット「アドベントカレンダー2025」

SABONの「アドベントカレンダー2025」には、ボディケア・ヘアケア・フェイスケア・ハンドケアなど全24種の人気ミニアイテムが詰まっています。

価格は22,000円（税込）で、発売日は2025年11月6日（木）＜予約受付：10月23日（木）～＞です。

香り高いシャワーオイル、ボディスクラブ、ヘッドスクラブ、フェイスポリッシャーなど、セルフケアをグレードアップしたい方にもおすすめです。

フレグランスの新星「ジュリエット ハズ ア ガン」マイアミ シェイクで遊び心を

気軽に試せる「アドベントカレンダー7DAYS」

初めての方やお手頃ギフトを検討中の方には、「アドベントカレンダー7DAYS2025」がぴったり。

価格は8,800円（税込）で、発売日2025年11月13日（木）から数量限定、公式オンラインストアおよび一部店舗・LINEギフトにて展開されます。

シャワーオイルやボディローション、フェイスポリッシャーなどが7日分セットされており、SABONならではの香りとテクスチャーを気軽に体験できます。

ホリデー限定ギフトで心ときめく瞬間を

さらに、「バスタイムギフト マジェスティック・ガラ」（3,520円／税込）や「モイスチャーギフト マジェスティック・ガラ」（4,070円／税込）も素敵な選択肢。

いずれも2025年11月6日（木）より数量限定販売。香り豊かなシャワーオイルやボディローションを厳選したセットで、冬の肌を潤しながら華やぎを添えます。

この冬はSABONで“香りの祝宴”を♡

ホリデーシーズンにふさわしいギフト、SABONの「マジェスティック・ガラ コレクション」。

アドベントカレンダー24種（22,000円）と7日間バージョン（8,800円）、そしてギフトセット（3,520円／4,070円）まで、用途に応じた豊富なラインナップ。

香りで心を満たし、日常を特別に。数量限定ですので、早めのリサーチと予約がおすすめ♪