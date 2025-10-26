経済学者成田悠輔氏（40）が26日、TBS系「サンデージャポン」（日曜午前9時54分）が生出演。明日27日に6年ぶりに来日する米国トランプ大統領と高市早苗首相との初会談の見通しについてコメントした。

MC爆笑問題田中裕二から「成田さんはトランプ大統領との会談についてどんな展開になってほしいですか」と問うと、成田氏は「具体的な交渉とか政策の前にスタンスがどうなるのかに興味がある」と提起した。

成田氏は「つまり、トランプさんに対して、スネ夫的なポジションにつくのか、それに対峙するのび太的な感じになるのか」と指摘。隣に座っていたメイプル超合金カズレーザーからトランプ氏のキャラについて「ジャイアンが前提なんですね」とツッコミが入り、成田氏は笑顔で何度もうなずいていた。

成田氏は「先進国の中でトランプさんにちょっとこびを売るタイプと、正面から批判したり、嫌悪感とか軽蔑をあらわにするタイプと真っ二つに分かれてますよね。どっちにつくのか…高市さんはジャパンファーストっていう点、日本を再び強くという点ではトランプ的ですよね。一方で、積極財政で国を大きくしよういう点からすると、予算カットが大事だってトランプさんからは、真逆がある。だからどっちになるのか、自分をミニトランプとして売るのかどうか」と話した。