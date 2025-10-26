日本はダブルス健闘も決勝進出ならず「チャンスにつけられなかった」 表彰台かけて世界選抜に“リベンジ”へ
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞米国チームを相手に準決勝を戦った日本は、先に2敗を喫して決勝進出を逃した。
≪写真≫渋野、西郷、山下のアイアン打点はこんなに違った！
シングルス2マッチ、フォアサム（1つのボールを交互に打つ）のダブルス1マッチの計3マッチで対決。シングルス1の竹田麗央はエンジェル・インを相手に2＆1、シングルス2の山下美夢有はヤーリミ・ノーに4＆2で敗れた。竹田はチャンスを決め切れない場面もあったが、序盤は1UPでリード。ただ、6番パー3で戻されると、7番、竹田がティショットを右に曲げた8番と3連続で取られ、一気に3DOWN。そのまま追いつくことができず、1ホールを残して決着がついた。山下は4番で先制したが、直後の5番ですぐさま奪い返された。1DOWNで迎えた13番からはノーのショットが冴え渡り、次々と山下の内側につけ続ける猛攻。4＆2で敗退した。山下は「相手の調子が良くて、自分はチャンスにつけられなかった。私が先にバーディパットを打つことが多かったけど、そこで決め切れなかった。（負けた理由は）そこかなと思います」と振り返った。一方、ペアを組んだ古江彩佳と西郷真央は息の合ったプレーを見せた。フォアボール（それぞれがプレーしていい方のスコアを採用する）で行われたプールステージ（予選）では、初日、2日目とペアを組んだが2敗。ポイントを獲得できていなかったが、準決勝では優位に試合を運んだ。古江が奇数、西郷が偶数ホールのティショットを担当。3番で西郷がショットで“OKバーディ”につけて1UPにすると、ミスが目立つ米国チームを尻目に手堅く攻め、前半を2UPで折り返し。16番を終えて1UPとしていたが、すでに竹田、山下の負けが決定したことから、ここでプレーは打ち切られた。雨がパラつく中、全員がクラブハウスに引き上げると、すぐさま3位決定戦に向けてミーティング。マッチの選手を入れ替え、シングルス2戦は古江彩佳と竹田麗央、ダブルスは山下美夢有＆西郷真央が担うことになった。「気温も下がっている。しっかり準備して、どの状況になってもしっかり対応できるように頑張りたい」（山下）。3位決定戦の相手は、プールステージで1敗1分けと苦しめられた世界選抜。一日2ラウンドという長丁場だが、表彰台をかけて、最後まで日の丸を背負って戦う。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
頑張れニッポン！ 準決勝の結果
国別対抗戦 出場選手、ルールをおさらい！
パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
西郷真央のスイングが安定感抜群な3つの理由
≪写真≫渋野、西郷、山下のアイアン打点はこんなに違った！
シングルス2マッチ、フォアサム（1つのボールを交互に打つ）のダブルス1マッチの計3マッチで対決。シングルス1の竹田麗央はエンジェル・インを相手に2＆1、シングルス2の山下美夢有はヤーリミ・ノーに4＆2で敗れた。竹田はチャンスを決め切れない場面もあったが、序盤は1UPでリード。ただ、6番パー3で戻されると、7番、竹田がティショットを右に曲げた8番と3連続で取られ、一気に3DOWN。そのまま追いつくことができず、1ホールを残して決着がついた。山下は4番で先制したが、直後の5番ですぐさま奪い返された。1DOWNで迎えた13番からはノーのショットが冴え渡り、次々と山下の内側につけ続ける猛攻。4＆2で敗退した。山下は「相手の調子が良くて、自分はチャンスにつけられなかった。私が先にバーディパットを打つことが多かったけど、そこで決め切れなかった。（負けた理由は）そこかなと思います」と振り返った。一方、ペアを組んだ古江彩佳と西郷真央は息の合ったプレーを見せた。フォアボール（それぞれがプレーしていい方のスコアを採用する）で行われたプールステージ（予選）では、初日、2日目とペアを組んだが2敗。ポイントを獲得できていなかったが、準決勝では優位に試合を運んだ。古江が奇数、西郷が偶数ホールのティショットを担当。3番で西郷がショットで“OKバーディ”につけて1UPにすると、ミスが目立つ米国チームを尻目に手堅く攻め、前半を2UPで折り返し。16番を終えて1UPとしていたが、すでに竹田、山下の負けが決定したことから、ここでプレーは打ち切られた。雨がパラつく中、全員がクラブハウスに引き上げると、すぐさま3位決定戦に向けてミーティング。マッチの選手を入れ替え、シングルス2戦は古江彩佳と竹田麗央、ダブルスは山下美夢有＆西郷真央が担うことになった。「気温も下がっている。しっかり準備して、どの状況になってもしっかり対応できるように頑張りたい」（山下）。3位決定戦の相手は、プールステージで1敗1分けと苦しめられた世界選抜。一日2ラウンドという長丁場だが、表彰台をかけて、最後まで日の丸を背負って戦う。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
頑張れニッポン！ 準決勝の結果
国別対抗戦 出場選手、ルールをおさらい！
パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
西郷真央のスイングが安定感抜群な3つの理由