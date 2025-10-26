ワールドシリーズ第２戦で完投勝利を果たしたドジャースの山本由伸投手/Nathan Denette/AP

（ＣＮＮ）米大リーグのワールドシリーズ第２戦は２５日夜、トロントのロジャースセンターで行われ、ロサンゼルス・ドジャース（ナショナル・リーグ）がトロント・ブルージェイズ（アメリカン・リーグ）に５―１で勝利し、対戦成績を１勝１敗のタイとした。

ドジャース先発の山本由伸が再び完投。四回以降は走者を１人も許さず、ドジャースを勝利に導いた。山本はポストシーズン（ＰＳ）２試合連続の完投勝利を収めた。

山本は８奪三振、４安打、１失点の力投。ドジャースは初回に捕手ウィル・スミスが適時打を放ち先制点を挙げた。

一方、ブルージェイズの先発ケビン・ガウスマンは立ち上がりこそ不安定だったが、その後立て直した。ブルージェイズは三回にアレハンドロ・カークの犠牲フライで１―１の同点に追いついた。

均衡が破れたのは七回。スミスがソロ本塁打を放ち、ドジャースが勝ち越し。続くマックス・マンシーもソロ本塁打を放って、ガウスマンをマウンドから引きずり降ろした。

ドジャースは八回にも２点を加え、山本がそのまま完投。ワールドシリーズでの完投勝利は２０１５年のカンザスシティ・ロイヤルズのジョニー・クエト以来となった。

また、ＰＳで２試合連続完投は、０１年のアリゾナ・ダイヤモンドバックスのカート・シリング以来。

山本の投球をリードしたスミスは試合後のインタビューで「彼は何でもできる」「速球のコントロールが抜群で、カーブもスプリットもある。今日はカッターもよかった。ツーシームも。全ての球種がさえ渡っていて、打者を翻弄（ほんろう）していた」と語った。

第３戦は２７日からドジャースの本拠地ロサンゼルスで行われる。