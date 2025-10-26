チャンネル登録者数約56万人の大食い系双子姉妹YouTuber、はらぺこツインズの小野かこが26日までにインスタグラムを更新。当面の間、活動を休止することを発表した。

かこは「いつも温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。突然のご報告となりますが、この度、はらぺこツインズは当面の間、活動を休止させていただくこととなりました」と活動休止を発表した。

また「小野あこにつきましては、先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました。また、小野かこも体調不良が続いており、総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」と妹あこの入院と自身の体調不良を明かした。

さらに「現在は、医師の指導のもと、体調の回復に専念しております。YouTubeにつきましては、これまでに撮影・編集を終えたストック動画を順次公開させていただく予定です」と今後について言及した。

「突然のご報告となり、日頃より応援してくださっているファンの皆様、並びに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。復帰の時期につきましては、改めてご報告させていただきます。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」とファンへ呼びかけた。