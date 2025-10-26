中村仁美アナ、三男との手繋ぎショット公開「フォルムは夫 気怠さは私に似ている」
【モデルプレス＝2025/10/26】フリーアナウンサーの中村仁美が10月25日、自身のInstagramを更新。三男との手繋ぎショットを公開した。
【写真】さまぁ〜ず大竹の美人嫁、“夫似”の三男公開
中村は「今日は色々あり三男とお仕事へ」と記し、ピースサインをする三男と手を繋いで立っている写真を公開。「持参したiPadでずっとにゃんこと戦っています」と三男の様子を明かし、「フォルムは夫 気怠さは私に似ているようです」と綴った。
この投稿に、ファンからは「可愛い親子」「大きくなった」「ほっこり」「素敵なママ」などと反響が寄せられている。
中村は、さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】さまぁ〜ず大竹の美人嫁、“夫似”の三男公開
◆中村仁美、三男との手繋ぎショット公開
中村は「今日は色々あり三男とお仕事へ」と記し、ピースサインをする三男と手を繋いで立っている写真を公開。「持参したiPadでずっとにゃんこと戦っています」と三男の様子を明かし、「フォルムは夫 気怠さは私に似ているようです」と綴った。
◆中村仁美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛い親子」「大きくなった」「ほっこり」「素敵なママ」などと反響が寄せられている。
中村は、さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】