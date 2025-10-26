しばしば世間をにぎわすお家騒動。

今回ご紹介するのは、ごく一般的な家庭で起きた相続をめぐる2つのお話になります。たったひとり言動が、思わぬ騒動へと発展していくのです…。

「お義兄さんの実家に住んであげる」妻の妹がぶっ飛んでいた！

とはいえ東京出張は月1回。しかもひとりではなかなか片付けられず…。すると、手伝いに来てくれた義妹からとんでもない提案が！

実はもともと義妹が苦手だった主人公。住まわせたら揉めること必須なため当然断るのですが、それを聞いた義妹は強硬手段にでるのです…。

「私は葬式も通夜も参列しない」可愛がられていた義姉がなぜ!?

ちなみに主人公夫婦にはなんの援助もなし。義姉にだけ豪華な結婚式を挙げさせるなど、義父からの扱いに差があったようなのですが…

ようやく姿を見せたと思ったらこのひとこと。突然の死を悲しむ様子がないどころか、これまでの恨みつらみを語りはじめ…家族みんな唖然！

なぜか義兄の実家を管理しようとする人
親が亡くなった途端、態度が豹変した人。

虎視眈々と狙っていたのか…人の心のうちはわからないものですね。父の死をきっかけに起きた2つのお家騒動は、どのように終結するのでしょうか。

(ウーマンエキサイト編集部)