「私が住んで管理してあげる」義妹が実家の乗っ取りを計画!? 相続をめぐるお家騒動
しばしば世間をにぎわすお家騒動。
今回ご紹介するのは、ごく一般的な家庭で起きた相続をめぐる2つのお話になります。たったひとり言動が、思わぬ騒動へと発展していくのです…。
「お義兄さんの実家に住んであげる」妻の妹がぶっ飛んでいた！
とはいえ東京出張は月1回。しかもひとりではなかなか片付けられず…。すると、手伝いに来てくれた義妹からとんでもない提案が！
実はもともと義妹が苦手だった主人公。住まわせたら揉めること必須なため当然断るのですが、それを聞いた義妹は強硬手段にでるのです…。
「私は葬式も通夜も参列しない」可愛がられていた義姉がなぜ!?
ちなみに主人公夫婦にはなんの援助もなし。義姉にだけ豪華な結婚式を挙げさせるなど、義父からの扱いに差があったようなのですが…
ようやく姿を見せたと思ったらこのひとこと。突然の死を悲しむ様子がないどころか、これまでの恨みつらみを語りはじめ…家族みんな唖然！
なぜか義兄の実家を管理しようとする人
親が亡くなった途端、態度が豹変した人。
虎視眈々と狙っていたのか…人の心のうちはわからないものですね。父の死をきっかけに起きた2つのお家騒動は、どのように終結するのでしょうか。
(ウーマンエキサイト編集部)
