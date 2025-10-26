◆米大リーグ ワールドシリーズ第２戦 ブルージェイズ１―５ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２５日（日本時間２６日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第２戦の敵地・ブルージェイズ戦に先発し、２試合連続の完投勝利を挙げた。１０５球で４安打１失点、１死球８奪三振。ポストシーズン（ＰＳ）では３試合連続完投した０１年のＣ・シリング（ダイヤモンドバックス）以来２４年ぶりの快挙となり、ドジャースは１勝１敗のタイに戻して本拠地に戻ることになった。

ドジャース投手のポストシーズン連続完投勝利は、８８年の右腕Ｏ・ハーシュハイザー以来３７年ぶり。地元局で解説を務める球団レジェンドの前で快挙を達成した。

山本は失点した３回１死での犠飛から、２０者連続アウトを奪取。ポストシーズンで２０連続以上のアウトを奪ったのは１９５６年にヤンキースのラーセンがＷＳ第５戦で完全試合（２７連続アウト）を記録して以来、史上４人目。ドジャース投手としては、１９５２年ワールドシリーズ第５戦でＣ・アースキンが記録した１９連続を上回る、球団史上最多新記録だった。

キャリア２度の完投をともにポストシーズンで記録したのは０３年のＪ・ベケット（マーリンズ）以来、２２年ぶり２人目でもあった。

またブルージェイズ先発ガウスマンもスミスに勝ち越し本塁打を打たれるまで１７連続アウトを奪っており、ポストシーズンで両軍投手がともに１７連続アウトを奪ったのは史上初めてだった。