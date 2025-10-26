◆米大リーグ ワールドシリーズ第２戦 ブルージェイズ１―５ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２５日（日本時間２６日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第２戦の敵地・ブルージェイズ戦に先発し、２試合連続の完投勝利を挙げた。１０５球で４安打１失点、１死球８奪三振。ポストシーズン（ＰＳ）では３試合連続完投した０１年のＣ・シリング（ダイヤモンドバックス）以来２４年ぶりの快挙となり、ド軍の選手がＷＳで完投したのは１９８８年のＯ・ハーシュハイザー以来３７年ぶりだった。

ドジャースは１勝１敗のタイに戻して本拠地に帰ることになった。試合後の山本の一問一答は以下の通り。

―完投して誇りに

「本当に結果的にうれしく思いますし、立ち上がりは球数がたくさんいっただけに最後までいけるとは思いませんでしたけど、しっかり１イニングずつ投げていけたので結果につながったと思ってます」

―２回以降アジャスト

「やっていくことは決めていたので。初回はランナーためましたけど何とかゼロで乗り切れたので、切り替えて次のイニングにいけましたし。失点した回は先頭の死球からの失点だったので、すごく悔しかったですけど。まだ同点だったのでそこもうまく切り替えて投げ続けられました」

―ベンチでノート

「いつも、ずっと全部の試合でやってるんですけど、まあ作戦面のことを書いてます」

―負けられない気持ちがあったと思うが

「初戦落としていたのはすごく大きかったですけど、落としただけに当然ですけど今日は絶対勝たないといけないなと。すごく気持ちが入りました。それがいい結果につながったと思います」

―完投をイメージできたタイミング、８回投げ終えた時点で首脳陣とやりとりは

「とにかく１イニングずつに集中してましたけど、５回が終わった時に７０球ぐらいでしたっけ？ （６回終了時で）７１だったので。そこでもまだ９回までというのは意識してなかったですけど、とにかく１イニングに集中していけたのが結果８回終わった時にまだ球数も少し余裕があったのでいけるかなと思いました。その後会話は特にないです」

―空振りしない相手。３回以降は打たせる投球

「基本僕のピッチングスタイルはストライクゾーンにどんどん投げていく、もちろん狙うコースとかはありますけど、基本はどのボールもストライクゾーンを狙って思い切り投げていくというスタイルなので。特に変えたことは全くないですけど、自分の投球に集中しました」

―スプリットが前半は多かった

「作戦面のことはまだ言えませんけど、試合前のブルペンからスプリットはすごくよく落ちていました。感覚はいつも通りだったんですけど、数値的にはすごく落ちてたので。試合入ってからもすごく調子良かったですし、初回からピンチだったんで、自然と増えたんじゃないかなとは思います」

―メジャーで完投することは難しい

「やっぱりチームの戦力になれたという実感がすごくするので。そこはやっぱりすごくうれしいです」

―ドジャースではコーファックス、ハーシュハイザーもＷＳで完投

「とにかくうれしく思います。あのー、分かんないですけど（笑）」