◇イタリア1部第8節 パルマ0―0コモ（2025年10月25日 パルマ）

イタリア1部パルマのGK鈴木彩艶が、25日のコモ戦で2試合連続完封に貢献した。シュート数は10―6でセーブは2本と、PKストップを含む7セーブでマン・オブ・ザ・マッチに輝いた前節のジェノア戦よりゴール前での出番は少なかったが、今季3度目のクリーンシートを達成。さらに正確なロングフィードなどで攻撃でも存在感を出した。

地元メディアのスポーツパルマは、試合後に敵将のセスク・ファブレガス監督が名指しで鈴木に触れるコメントを掲載。アーセナルやバルセロナ、スペイン代表などで活躍した同氏は「相手の攻撃は、スズキからのロングボールと、パトリック（クトローネ）のクロスバーを叩いたシュートが主なものだった」と振り返った。

ACミランやチェルシーなどのビッグクラブが興味を示していると報じられる守護神。ユーロスポーツは「（出番は少ないものの）プレーを求められた際には良いパフォーマンスを見せた。DF陣に安心感をもたらし、常に正確なプレーを見せた」と評価した。