日本時間２６日にカナダのトロントで行われた米大リーグのワールドシリーズ（７回戦制）第２戦で、ドジャース（ナ・リーグ）の山本由伸が歴史的快投を見せた。

（デジタル編集部）

前回登板のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズで山本は、２０１７年以来８年ぶりとなるポストシーズンでの完投勝利を飾ったが、この試合も９回を投げ切り、５−１での勝利に貢献した。２試合連続完投勝利は、大リーグ公式サイトによると、２００１年ダイヤモンドバックスの通算２１６勝右腕カート・シリング以来、２４年ぶりの快挙だ。山本は「冷静に投げることができた。カーブをいいところで使え、スプリットも有効に使えた。投球の幅を広げられた」と涼しい顔で話した。

立ち上がりは、万全ではなかった。初回にワールドシリーズＭＶＰ経験者のスプリンガーにいきなり二塁打、２番のルークスにもヒットを許した。二回には先頭打者の何でもないフライを名手のフリーマンが落球（記録はヒット）。ここまで無失点でとどめていたが、三回に１番スプリンガーの死球とゲレロのヒットを足掛かりに犠飛で１点を奪われた。

ただ、そこからが真骨頂だった。最速９７・９マイル（約１５７・６キロ）の速球と、切れ味鋭いスプリットを中心に、ブルージェイズ打線を抑えこんだ。要所で大きなカーブも交え、三回の３アウト目からは連続して、凡打の山を築いた。

圧巻はリードを４点に広げた八回。９番Ａ・ヒメネス、１番スプリンガー、２番ルークスとカーブ、直球、直球で連続三振。変幻自在な投球で結局、失点以降１９人連続でアウトを奪って、９回を４安打無四球（１死球）８奪三振で投げ切った。

ポストシーズンという特殊な舞台で、２試合連続の完投勝利。しかも相手は、前回がドジャースに次ぐリーグ２位の得点力があり、両リーグ最高勝率のブルワーズ。そして今回が、メジャー最高打率で、このポストシーズンでは１３試合で２３本塁打と破壊力を見せつけているブルージェイズ。２試合連続で、屈指の強力打線を寄せ付けなかった。

ただ、それも「奇跡」ではない。山本はレギュラーシーズンで、援護に恵まれず勝ち星こそリーグ１３位の１２勝にとどまったが、被打率は両リーグでトップの１割８分３厘。メジャーで最も打者にヒットを許さない投手だったのだ。

その山本が、シーズンのクライマックスで本領を発揮している。これで、このポストシーズンでの被打率は１割６分５厘となった。さらにコントロールも安定。９イニング当たりの与四球はシーズン中が３・０６だったのに対し、ポストシーズンでは１・２６と向上している。

２年前のオフ、投手では史上最高となる１２年総額３億２５００万ドル（当時のレートで約４６３億円）でドジャースと契約を交わした右腕が、その契約に恥じない投球を披露していている。