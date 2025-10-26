ロバート馬場“シャケ界No.1のご飯泥棒”レシピ公開 反響相次ぐ「ご飯にぴったり」「悪魔の焼き鮭」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【シャケ界No.1のご飯泥棒レシピ】（秘）タレで”格段に美味くなる”悪魔の焼き鮭”白米との相性も抜群の永久保存版」と題した動画をアップした。
【動画】悪魔の焼き鮭？“シャケ界No.1のご飯泥棒”レシピ公開
概要欄では「今回は何にでも使える僕流の”万能調味料”を使った鮭レシピです♪ご家庭にある3つの調味料があれば簡単にできちゃうので、ぜひ試してみてください」との文言とともに、レシピを公開。
約15分で完成するということなどもあり、ファンからは「長芋を皮ごと使うって初めてみた」「悪魔の焼き鮭、めっちゃおいしそう」「ご飯にもぴったり」などといった感想が相次いで寄せられている。
