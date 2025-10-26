奥さんが不倫していることを、人づてに聞くと半信半疑になりつつも、多くの人は信じてしまうと思います。しかしそれが、夫婦関係を壊すために仕掛けられた罠だとしたら、恐ろしいですよね。今回は、妻の友人に危うく誘惑されかけた話をご紹介いたします。

嘘をついて誘惑されかけた

「妻の友人に偶然営業先で会って、一緒に仕事することが多くなったある日のこと。彼女に『あの子、元カレと再会して不倫したんですよ』と妻が不倫していると暴露されて、耳を疑いました。妻が不倫などするはずがないと思っていたので、すごくショックでしたね。すると彼女は『私なら、あなたを悲しませるようなことは絶対にしないのに……』と言い始め、その日からやけに距離を詰められるようになりました。

なんとなく怪しいと思ったので妻にこのことを全部伝えると、不倫は断じてしていないと必死で弁明してきたので、妻を信じることにしました。妻曰く、この友人は昔から嘘をついて人の彼氏を奪うのが好きだったようで、危うく俺も誘惑されるところでした」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 嘘をついて人の旦那さんを奪い取ろうとするなんて、かなり魔性の女ですよね……。気を許していたら、まんまと術中にはまっていたことでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。