日々の暮らしに癒しの時間を。無印良品でつくるレトロ喫茶店風パフェ
こんにちはparameguです。
家族がホッとできて楽しいお家暮らしを目指しています。
いつかは小さな喫茶店を開くのが夢で、Instagramでは日々のお家暮らしやカフェの様子を発信しています。
さて、今年もあと数ヶ月。
忙しいとなかなか休みもとれなく、皆様、日々を駆け抜けているかと思います。
本当にお疲れ様です・・・！
たまには休憩しませんか？
私は、自分なりの「プチ贅沢」をすることがあります。
それは、簡単にセッティングして、ちょっと非日常の雰囲気を味わえるおうちカフェをすること。
私なりの休憩のしかたです。
今日はそんな私のプチ贅沢に欠かせない、「お家パフェ」をご紹介します！
とっても簡単ですよー♪
使う材料はこちら。
メインは無印良品の小さなバウムシリーズとアイスクリーム。
あとはトッピング用のフルーツやお菓子があればどうぞ♪
無印良品のバウムシリーズは大好きで昔から食べていますが、小さなシリーズは実は最近知りまして。
パフェに使うのにすごくいい量なので購入してみました！
もちろん、カステラや市販のスポンジケーキで作っても美味しいですよ。
作り方もとても簡単。
まずはバウムをカットして容器の底にバラバラ〜と敷き詰めます。
お好みで細かくするのもよし、大きく大胆に！もボリューム出ますよ。
バウムを好きな形に入れたら、あとはアイスクリームをのせて、トッピングするだけ！
写真のようにディッシャーを使ってまるくするとレトロ感が出ますし、もちろん、スプーンでアイスを少しずつすくって容器に入れてもOK。
アイスクリームもいつもは食べられない少し高級なものにしても贅沢な気分になれそう。
ちょっとこじゃれた感じにするならグラノーラやヨーグルトを入れて。
フルーツ、生クリームなどお好きな材料を入れても美味しいと思います。
これだけなので、あっという間に完成です。
我が家は今回さくらんぼと丸いシュガークッキーを飾ってレトロ喫茶店風にしてみました。
自画自賛ですが・・・とっても可愛い・・！
クッキーはかわいい柄のものを飾るとよりレトロ感が出そうですね。
赤いさくらんぼは子供の頃、母親がおやつにトッピングしてくれた、懐かしい思い出の味。
レトロ喫茶店風にするには欠かせないアイテムです。
トッピングにおすすめですよ。
食べるときは、是非バウムとアイスをしっかり絡めてください。
そうすると、とってもしっとりしていておいしいんです。
今回は丸みのある脚付きグラスを使って、コロンとしたフォルムにしました。
丸みがあるとレトロ感や温かみを出すことができます。
器でもかなりイメージが変わるので、ぜひお気に入りのもので作ってくださいね。
すごく簡単にできるのに、贅沢な気分になれるおうちパフェ。
良かったら作ってみてください！
美味しいもの食べて深呼吸！休憩したら、また明日から頑張りましょう・・！
作＝paramegu
