しらすの和風ポテサラ（料理・郄山かづえ、撮影・鈴木泰介）


煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。

そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。

■しらすの和風ポテサラ

しらすの程よい塩けが魅力

しらすの程よい塩けが魅力


1人分　211kcal

塩分　1.5g

材料（2〜3人分）

じゃがいも（だんしゃくがおすすめ）…3個（約400g）

しらす干し…50g

青じそ…8枚

玉ねぎ…1/4個(約50g)

A

・酢…小さじ2

・塩…小さじ1/4

・粗びき黒こしょう…少々

B

・マヨネーズ…大さじ4

・牛乳…大さじ2

刻みのり…適量

作り方

1　玉ねぎは縦薄切りにして約5分水にさらし、水けを絞る。青じそはせん切りにする。

2　じゃがいもはよく洗い、皮に浅く十字の切り目を入れ、十字に交差するようにもう1周切り目を入れる。耐熱ボウルに入れてラップをかけ、4分レンチン（600W）し、上下を返して再びラップをかけ、さらに4分レンチン（600W）する。

3　2のボウルの余分な水を捨て、じゃがいもが熱いうちに皮をむく。Aを加え、じゃがいもを木べらなどで粗く潰し、しらすを加えてよく混ぜる。

4　粗熱をとり、Bを加えてよく混ぜ、玉ねぎ、しそを加えてさっと混ぜる。器に盛り、刻みのりをのせる。

料理／郄山かづえ、撮影／鈴木泰介

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』