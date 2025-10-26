ÀéÍÕJ¤¬B1¿·µÏ¿¤Î³«Ëë8Ï¢¾¡¡ÄÅÏî´ÍºÂÀ¡ÖÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®
¡¡10·î26Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1¥êー¥°Âè5Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤¬¥Ûー¥à¤¬¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤Ë84－63¤Ç²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤ÇÀéÍÕJ¤Ï³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤ò¡Ö8¡×¤Ë¿¤Ð¤·¡¢B1¥êー¥°¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢14ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÅÏî´ÍºÂÀ¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖSR½ÂÃ«¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¶¯¤¤¥Áー¥à¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¾¡¤ÁÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Îº£¥·ー¥º¥ó¤Î¶¯¤µ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Éé½ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿ºò¥·ー¥º¥ó¤«¤é°ìÅ¾¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï³«Ëë¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤ëÅÏî´¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËÎÉ¤¤¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤ò²á¤´¤»¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢µîÇ¯¤ÎÈ¿¾Ê¤È¤«¤â³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éº£¥·ー¥º¥ó¥×¥ìー¤Ç¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤³¤¦Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½¼¼Â¤·¤¿½àÈ÷¤¬¹¥Ä´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎSR½ÂÃ«Àï¤Ï·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÅÏî´¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤¬B¥êー¥°¤ÎÉñÂæ¤Ç½é¤á¤ÆÂÐÖµ¤¹¤ëÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ØÆ³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥×¥ìー¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¸«¤Æ¤Æ¤â»×¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¥¸¥ç¥·¥å¡Ê¡¦¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¡Ë¤ä¡Ê¥Ù¥ó¥É¥é¥á¡ËÎéÀ¸¤µ¤ó¡¢¡ÊÅÄÃæ¡ËÂçµ®¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¿·¤·¤¯Íè¤¿Áª¼ê¤È¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥êー¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Áー¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡¢º£¸å¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÏ¢¾¡¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤Ë³Î¸Ç¤¿¤ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤Þ¤ºº£¥·ー¥º¥ó¤¹¤´¤¯°ÂÄê¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤³¤«¤é¤¤¤¤Î®¤ì¤Ç¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡ÇÔ¤¬Á´¤¯µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿²ÄÇ½À¤âÁ´Á³¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£Ç¯¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Î¶¯¤µ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡SR½ÂÃ«¤òÁê¼ê¤ËÈ×ÀÐ¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤ò¸«¤»¤¿ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡£¿´¿È¤È¤â¤Ë½¼¼Â´ü¤Ë¤¢¤ëÅÏî´ÍºÂÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÏ¢¾¡µÏ¿¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
