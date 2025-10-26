生のまま漬けものに！バターでこんがり焼いても！「長いも」の副菜レシピ2品【笠原将弘さんの秋野菜レシピ】
生で食べるとシャキシャキとした歯ざわりの「長いも」。でも焼くとほくほくの食感になって、焼き目に香ばしさも加わります。そこで、旬の野菜のおいしさを引き出す達人・「賛否両論」の笠原将弘さんに、秋野菜・長いもの食感の魅力を存分に味わえるレシピ2品を教わってきました！
▷笠原将弘さん
東京・恵比寿にある、大人気の日本料理店「賛否両論」店主。雑誌『レタスクラブ』連載も大好評。「秋野菜はどれも大好き。今回は特に旬の秋野菜を使い、新米に合うおかずを考えてみました」
■長いものわさび漬け
少ない食材でさっと作れる常備菜。つまみにも、ご飯のおかずにも
【材料・作りやすい分量】＊全量で165kcal／塩分6.3g
・長いも・・・ 200g
・貝割れ菜 ・・・1/2パック
■A
└酢 ・・・大さじ2
└砂糖 ・・・小さじ2
└塩、練りわさび・・・ 各小さじ1
【作り方】
1．長いもは5cm長さ、1cm四方の棒状に切る。貝割れ菜は長さを半分に切る。
2．ポリ袋にAを入れて混ぜ合わせ、1を加えて袋の上からもみながら混ぜる。空気を抜いて口を閉じ、冷蔵室で1時間以上おいて味をなじませる。
※冷蔵室で約3日間保存可能。
■長いもバター焼き
長いものほくほく食感をバターとしょうゆで味わうスナック感覚な一品
【材料・2〜3人分】＊1人分103kcal／塩分0.4g
・長いも・・・ 200g
・大根おろし ・・・適量
小麦粉 バター しょうゆ 粗びき黒こしょう
【作り方】
1．長いもは皮つきのまま1cm厚さの輪切り、または半月切りにする。小麦粉を薄くまぶす。
2．フライパンにバター20gを入れ、中火にかける。溶け始めたら1を入れ、両面に焼き目がつくまで焼き、しょうゆ小さじ1を回し入れてさっとからめる。
3．器に盛り、粗びき黒こしょう少々をふって大根おろしを添える。
【長いものおいしいポイント】
生でも食べられ、火を入れるとホクホクした食感も味わえる長いも。焼くときは皮ごとでOK。とろろにするときは水っぽくならないよう、すりおろさずにたたいて使って。
＊ ＊ ＊
「長いものわさび漬け」は、忙しい日の副菜として、冷蔵庫に常備しておくと便利な一品です。ぜひ作ってみてくださいね！
