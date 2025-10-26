

台風によるクリニックの浸水被害にあった筆者が、その経験から得たものとは（写真：写快人／PIXTA）

開業3年目にクリニックを襲った台風による浸水で、借金をして購入した高価な医療機器は壊滅状態に。絶望の淵にあったとき、聞こえてきた「それでも備えよ」の言葉に促されて、クリニックを大改築したら……。

常に前向きに考えるようにしよう。そうすることが心身の健康の保持に大きく影響を与えるものだ。だからこそ日々ポジティブな言葉を使い、ポジティブな気持ちで暮らすことを意識したいと“陽気なドクター”こと石内裕人医師は語る。

否定的な言葉は身体を弱くする

皆さんは日頃から健康を保つ努力をしていらっしゃると思います。

できるだけ身体を動かしたり、食べるものに気を配ったり、サプリメントを飲んだり。きっと人それぞれの健康法があることでしょう。それらにぜひ加えてほしい健康法がもう1つあります。

それは「自分自身に対して否定的な言葉を使わない」ことです。

言葉には不思議な力があります。「言霊（ことだま）」というのを聞いたことがあるでしょう。古来「繰り返し発せられた言葉は本当のことになる」と言われていますが、それは医学的にも根拠があることなのです。

ネガティブな言葉を使い続けると、次のような変化が起こり、体調に影響することがあります。

●ストレスホルモンの増加

コルチゾールが増加すると自律神経が乱れ、交感神経が興奮状態になります。交感神経とは、いわば「闘争」の時に活発になる神経で、交感神経が優位になると、気が立ってイライラするようになります。

心身が常に緊張している状態になりますから、それが疲労感や不眠のもとになってしまいます。疲労が溜まると身体の免疫力が低下し、感染症に罹りやすくなります。

●自己肯定感の低下

否定的な言葉を繰り返すことによって「自分はダメな人間だ」という自己暗示にかかり、自己肯定感が下がります。自己肯定感の低下は不安障害やうつ状態など精神面の悪化に繋がります。

●思い込みによる行動の制限

「どうせできない」「自分はダメだ」などと、否定的な言葉を自分に向かって言い続けると、その気持ちが自分の中でどんどん膨れ上がってしまいます。

マイナスの感情に支配されると、常に気持ちが沈むようになり、人と会うのも嫌になりますし、行動を起こすこと自体が億劫（おっくう）になって、その結果、運動機能も低下してしまいます。

また、否定的な思考が常態化すると、やがて周りの人に対する言葉まで否定的になってしまい、人間関係にも影響するようになります。

駆けつけてくれた患者さんたち

そういう私自身も、かつて否定的な思考に駆られ、深い絶望に沈んだ経験があります。

病院を開業して3年目の2004年に、台風で近くの川が氾濫し、病院が腰の高さまで浸水したことがありました。開業にあたっては当時最新の設備を揃えたのですが、それらの機械が一瞬のうちに水浸しになって、すべてダメになってしまいました。

医療機器というのは大変高価なものです。開業の際に相当な額の借金をしていたのですが、私はさらに大きな借金を背負うはめになりました。

そのときは「なぜ自分だけがこんな目に遭うんだろう」「患者さんにこんなに尽くしているのにどうしてこんな最悪なことになるんだろう」と思って落ち込みました。

「これからいったいどうしたらいいのだろう」と不安に駆られ、夜も眠れずに悩む日々が続いていたのです。

するとある日、どこからともなく「それでも備えよ」という言葉が聞こえた気がしました。その言葉は、絶望の淵にいた私にとって、まるで天啓のように思われました。

そして私はその言葉に突き動かされるように「こんなことではいけない。多くの患者さんのために、私自身が勇気を振り絞らなくては」と思い立ち、再び大きな災害が来ても大丈夫なように、このクリニックを大改築することにしたのです。

まず、水害が来ても大丈夫なようにエレベーターを新設して、医療機器の避難場所を作りました。水が迫ってきたらエレベーターにエコー（超音波）やレントゲンの機械を格納して、階上に上げるというシステムです。

そのためにはさらに莫大なお金がかかったのですが、私も経営者ですから危機管理は必要だと、思い切ってやりました。

しかし、病院の事務長をしていた私の父からは、「そこまでして備える必要があるのか」という苦言を何度も呈されたものでした。

翌年も台風が来て水害が…

そうしたら翌年、また台風が来て同じような水害が起こったのです。病院は再び浸水しましたが医療機器は無事でしたし、前年ほどの被害はありませんでした。

そうは言っても2年連続の被災は心に応えます。

「自分だけどうしてこんなに運が悪いんだろう」「また来年も災害が起こったらどうしよう」と再び気持ちが荒（すさ）みました。

そんなときです。私の患者さんたちが「先生、大変だったね」「私たちも手伝うよ」と言って、ボランティアで掃除に来てくれたのです。なかには高齢の方や持病のある方、身体の状態が心配な方もいたのですが、「いや、先生にはお世話になっているから」と言って、私のために何かしようとしてくれたのです。

その気持ちがありがたく、私は言葉にならない感動に包まれ、涙を堪（こら）えきれませんでした。

確かに悪いことは起こったけれども、私にはこうして自分を助けてくれる人たちがいる。私は幸せ者だなと感じました。そのときに心の奥から「ありがたい」という気持ちが湧いてきて心が震えました。

このとき、私が発した「ありがとう」という言葉は「魂からの言葉」であったと記憶しています。

この経験を通して私は「この地域で、この人たちのために命をかけて頑張ろう」と決意し、「医療を通じて地域全体を元気にする」という自分自身の使命を知ることができました。

そう考えると、あの台風による被害も、私にとっては大切な学びの場であり、あの経験のおかげで大きく成長することができたと、今では感謝の気持ちでいっぱいです。

あとは運を天に任せよう

それから私は、また台風が来た時のために、今度は病院に水が入らないようにする工事を行ないました。





自分自身の声に従って行なったことですから「やれるだけのことはすべてやった。あとは運を天に任せればなんとかなる」と強い気持ちを持つことができるようになります。

自分自身への言葉がけで、一度は折れそうになった心が、こんなにもまた強くなることを、私は身をもって実感しました。

同時に、天災によって一瞬ですべてが奪われてしまうことへの恐怖も感じました。現在でも地震などで被災して大変な思いで生活されている方がいらっしゃいますが、そうした方々の気持ちに想いを馳せることもできました。

私たちは、どんな出来事も自分の考え方次第で前向きに考えることができます。そして、それが心身の健康の保持に大きく影響を与えます。

だからこそ日々ポジティブな言葉を使い、ポジティブな気持ちで暮らすことを意識したいものです。

そして私は、あの日心に届いた「それでも備えよ」という言葉を一生忘れません。

（石内 裕人 ： 医師／石内医院院長）