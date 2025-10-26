農作業や焚き火を囲む時間を通じて地方の“日常の暮らし”を体験！「森と焚き火の里山くらし体験」が開催
特定非営利活動法人 森がお医者さんは、農作業や焚き火を囲む時間を通じて、地方での「日常の暮らし」を体験できる企画「森と焚き火の里山くらし体験」を開催する。
【写真】体を動かして里山の基礎しごとを体験
このイベントについて、担当者に話を聞いた。
ーー意図や狙い、目的、ターゲットは？
過疎化が進む里山地域にとって、外から来る方々が「住むことを想像できる体験」をすることは、観光以上に大きな意味があります。参加者にとっては非日常のような体験が、地域にとっては移住や関係人口増加につながる第一歩。私たちは、このような交流が持続的な地域の元気につながると考えています。
ーーイチオシ、目玉となるものは？
本企画は、農作業や焚き火を囲む時間を通じて、地方での「日常の暮らし」を体験していただく内容です。都会では非日常に感じられる森や畑も、ここでは窓を開ければ毎日広がる当たり前の景色。畑での収穫や薪割り、焚き火を囲んだ食事などを通じて、「もし自分がここに住んだら」という暮らしのイメージを描いていただけます。地域の人と一緒に手を動かしながら過ごすことで、観光体験では味わえない、生活としての里山の豊かさを実感いただける一日となるでしょう。
■観光ではなく、里山の暮らしを体験するイベント
森の空気に包まれ、焚き火を囲みながら過ごす時間。観光ではなく「もし移住したら」を少しのぞける、里山暮らしの体験イベントだ。
季節野菜の収穫やまき割り、落ち葉集めや手仕事。地域の人たちが普段から行っている“暮らしの一部”を実際にやってみることで、自然が多い地域の毎日の生活をリアルに体感できる。
【選べる2コース】
(1)畑しごと＆薪割りコース：体を動かして里山の基礎仕事を体験。
(2)軽作業＆手仕事コース：森の中の軽作業で深呼吸、薬草加工や秋の手仕事をじっくり。
※申し込み後アンケートに回答することで自分に合った体験コースがわかる
週末だけ農作業をするデスクワーカーもスタッフとして参加。リフレッシュしたい人、働き方や暮らし方を変えたい人にとって、田舎暮らしの未来を想像するきっかけに。そして、この活動そのものが、里山を守り次の世代につなげる力にもなる。
自然のなかで心地よく過ごしながら、自分のこれからを考える。そんな一日を体験してみよう。
■こんな人におすすめ
・地方や田舎暮らしに興味はあるけど、自分に合うか試したい人
・森や畑を「日常」として取り入れたい人
・都会の生活に疲れ、自然の中で心身ともにリセットしたい人
■イベント概要
日時：2025年11月22日(土)9時30分〜15時30分
※雨天決行、荒天中止
※開催の有無については前日の17時ごろに連絡あり
参加費：5000円(食事代込み)
場所：群馬県吾妻郡高山村
※住所の詳細は申し込み後のメールでお知らせ
定員：12人
※電車で来場する場合は最寄駅(上毛高原駅)から会場まで送迎あり
■プログラム内容
●集合／9時30分〜
簡単なストレッチと、レクリエーション
●午前の部／10時〜
・運動タイプ：新規就農した有機農家さんの畑でにんじん収穫のお手伝い
・手仕事タイプ：落ち葉集めや薬草の採取。森で深呼吸しながら、季節の手仕事
●昼食／12時〜
地元農家民宿のお母さんによる羽釜ご飯と焚き火で食べるあったかランチ。心も体も満たされる、里山の恵みの味わい。
●午後の部／13時〜
・運動タイプ：薪割りでしっかり体を使い、暮らしに必要な力を学ぶ
・手仕事タイプ：薬草乾燥や干し柿作りの手仕事。繰り返しの作業に“生活の知恵”を体感
●焚き火タイム／14時30分〜15時30分
焚き火を囲み、薬草ハーブティーと手浴でリラックス。地域の人やとおしゃべりしたり、一人でゆっくり1日を振り返る時間。2拠点生活をしている人や、先輩移住者、移住コーディネーターに話を聞くこともできる。
■料金に含まれるもの
材料、昼食、保険、ガイド、土産代含む
■持ち物
動きやすい＆汚れてもいい服装(長袖長ズボン、長靴や汚れてもいい運動靴)、汗を拭くタオル
※作業用の道具は不要
※当日までの気候によって、体験できる内容が変更になる場合あり
※雨天決行。雨天時のプログラム詳細はページ最下部を確認
■特典
・収穫した有機野菜のお土産
・地元温泉の割引チケット付き
■地域の紹介
今回会場となるのは、群馬県の北西部に位置する人口3200人の小さな村「高山村」。里山の景色が残る暖かい地域性の村で、県立の天文台があり星空も魅力。地域の人が先生になり、プログラムをサポートしてくれる。
■宿泊の案内(1組限定)
宿泊希望の場合は要問い合わせ。1組限定で、スタッフイチオシの、地元のお母さんが運営する農家民宿を案内してくれる。
■研究で確かめられた、里山の力
順天堂大学との共同研究で、農作業や手仕事することで体を動かすことで人のストレスをやわらげ、前向きな気持ちを取り戻すことがわかっている。
実際に参加者の体験前、体験後のストレス値等を測定しストレスホルモンが減少、幸せホルモンの増加などの変化が見られた。
■雨天時のプログラム
●集合／9時30分〜
簡単なストレッチと、レクリエーション
●午前の部／10時〜
運動タイプ：まき割り作業
手仕事タイプ：うどん打ち、羽釜で米を炊く
●昼食／12時〜
具材たっぷりうどん。心も体も満たされる、里山の恵みの味わい。
●焚き火タイム／13時〜14時
焚き火を囲み、薬草ハーブティーと足浴でリラックス。地域の人やとおしゃべりしたり、一人でゆっくり1日を振り返る時間。2拠点生活をしている人や、先輩移住者、移住コーディネーターに話を聞くこともできる。
●午後の部／14時〜15時
運動タイプ：落ち葉集め、水路の整備
手仕事タイプ：薬草乾燥や干し柿作りの手仕事
※カッパ、着替え、タオルを余分に持参しよう
※最後に温泉で使用できる入浴チケットを配布
