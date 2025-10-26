◇ワールドシリーズ第2戦 ドジャース5―1ブルージェイズ（2025年10月25日 トロント）

ドジャースの山本由伸投手（27）が25日（日本時間26日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発し、9回、105球を投げ4安打1失点、8奪三振で完投勝利を挙げた。ドジャースは1勝1敗のタイに戻した。第3戦はロサンゼルスに移動して27日（日本時間28日午前9時試合開始予定）に行われる。

14日（同15日）のブルワーズとのリーグ優勝決定戦第2戦では、9回3安打1失点でメジャー初完投勝利を飾り、スイープでのワールドシリーズ進出につなげた。それから中10日。最高峰の舞台で再び圧巻の投球を披露して最後までマウンドに立ち続けた。

記録がズラリと並んだ。WSの完投勝利は15年のクエト（ロイヤルズ）以来8年ぶりで2000年以降では6人目。ドジャースの投手では、88年のオレル・ハーシュハイザー以来、37年ぶりの完投勝利となった。また、同一年のポストシーズンで2試合連続完投は01年のカート・シリング（Dバックス）以来、24年ぶりの快挙だった。

昨年10月26日（日本時間27日）のワールドシリーズ第2戦で7回途中1失点で勝利投手となり、世界一に貢献した。今年も同じように第2戦でも流れを呼び込む熱投。日本投手でワールドシリーズで勝利したのは07年の松坂大輔（レッドソックス）と、山本由伸のみ。日本投手初のWSでの複数勝利となった。