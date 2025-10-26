2021年に解散した「V6」が26日、公式サイトを更新。デビュー30周年記念日である11月1日に過去にリリースした全楽曲をサブスクリプションサービス（定額聴き放題）で配信することを発表した。SNSには喜びの声があふれた。さらに、発表時間に注目する声が上がった。

「今年デビュー30周年を迎えるV6がデビュー記念日にサブスクリプションサービス解禁！」と題したお知らせを投稿。「今年デビュー30周年を迎えるV6がデビュー30周年の記念日である、2025年11月1日（土）に過去にリリースした楽曲をサブスクリプションサービス/ダウンロードサイトへの配信が決定しました」と発表した。

「さらにV6の楽曲に加え、Coming Centuryの全楽曲も配信決定！」と報告。「全400曲の配信をぜひおたのしみに！」と呼びかけた。

SNSでは「嬉しすぎる」「ありがとう」「グループが解散になって事務所がバラバラになってもこんな奇跡が起こるんだ」「ずっと大好きでいていいんだね」など喜びの声が上がった。

さらに発表が午後12時6分であることに注目する声も。「12:6なのがグッとくる」「6にちなんだ数字を意識してくださってますよね？やっぱり大好きだV6」などの声が上がった。