GLAY¡¦TERU¤ÈDAIGO¡¢¶¥ÇÏ¤Ç°ÛÎã¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤Ë°ìÆ¬¡¢Èô¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡GLAY¡¦TERU¤¬Ì¿Ì¾¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¡Ö¥Æ¥ë¥Ò¥³¥¦¡×¤¬¡¢26Æü³«ºÅ¤ÎµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì5¥ì¡¼¥¹¤Ë½ÐÁö¤·¡¢¤³¤ì¤ËDAIGO¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÛÎã¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛGLAY¡¦TERU¤¬Ì¿Ì¾¤Î¶¥ÁöÇÏ¤¬½ÐÁö¡¡DAIGO¤¬±þ±ç
¡¡¥Æ¥ë¥Ò¥³¥¦¤Ï¡¢Éã¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡¢Êì¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯¡£·ªÅì¡¦Ìðºî±¹¼Ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤¬¾è¤ê¡¢µþÅÔ5¥ì¡¼¥¹¤Î¥á¥¤¥¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç3ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢1Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£TERU¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹Á°¤ËX¤Ë½ÐÇÏÉ½¤òºÜ¤»¤Æ±þ±ç¤·¤¿¡£
¡¡DAIGO¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¶¥ÇÏÃæ·Ñ¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å3¡§00¡Ë¤Î´é¡£X¤Ç¤Ï¡¢DAIGO¤¬¡ÖTERU¤µ¤óÌ¿Ì¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í!!¤·¤«¤âÌðºî±¹¼Ë!!¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹!!¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢TERU¤Ï¡ÖDAIGO·¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ë¥Ò¥³¥¦¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢DAIGO¤Ï¡ÖTERU¤µ¤ó¡ª¥Æ¥ë¥Ò¥³¥¦¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í!!¤Þ¤µ¤Ë°ìÆ¬¡¢Èô¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ªÀ¨¤¤¤Ç¤¹!!¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛGLAY¡¦TERU¤¬Ì¿Ì¾¤Î¶¥ÁöÇÏ¤¬½ÐÁö¡¡DAIGO¤¬±þ±ç
¡¡¥Æ¥ë¥Ò¥³¥¦¤Ï¡¢Éã¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡¢Êì¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯¡£·ªÅì¡¦Ìðºî±¹¼Ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤¬¾è¤ê¡¢µþÅÔ5¥ì¡¼¥¹¤Î¥á¥¤¥¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç3ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢1Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£TERU¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹Á°¤ËX¤Ë½ÐÇÏÉ½¤òºÜ¤»¤Æ±þ±ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ë¥Ò¥³¥¦¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢DAIGO¤Ï¡ÖTERU¤µ¤ó¡ª¥Æ¥ë¥Ò¥³¥¦¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í!!¤Þ¤µ¤Ë°ìÆ¬¡¢Èô¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ªÀ¨¤¤¤Ç¤¹!!¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£