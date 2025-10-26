「色気がすごい！」と話題の白濱美兎、新カット公開 10代最後に初経験した“あること”語る
「美少女図鑑AWARD2023」で特別賞3冠を獲得し、年々グラビア界で存在感を増す白濱美兎が、21日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。26日までに、新たなカットが解禁となった。
【写真】色気がすごい！変幻自在な表現力で圧倒的なグラビアの白濱美兎
19歳になったばかりの白濱は、山あいのキャンプ場を舞台に、ピュアであどけない笑顔から、ふと覗かせるアンニュイな表情まで、変幻自在な表現力を見せている。そのグラビア撮影の様子は付録のDVDに収録。また、インタビューでは、10代最後に初めて経験した“あること”について語っている。
同誌には、相楽伊織、名取くるみ、鈴木優香、蓬莱舞、たけうちほのか、今井春花らが登場した。
【写真】色気がすごい！変幻自在な表現力で圧倒的なグラビアの白濱美兎
19歳になったばかりの白濱は、山あいのキャンプ場を舞台に、ピュアであどけない笑顔から、ふと覗かせるアンニュイな表情まで、変幻自在な表現力を見せている。そのグラビア撮影の様子は付録のDVDに収録。また、インタビューでは、10代最後に初めて経験した“あること”について語っている。
同誌には、相楽伊織、名取くるみ、鈴木優香、蓬莱舞、たけうちほのか、今井春花らが登場した。