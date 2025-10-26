ワールドシリーズ第2戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。先発の山本由伸投手が、ポストシーズン2試合連続完投勝利。フレディ・フリーマン内野手も感嘆の声を上げた。

初回にいきなり無死一、三塁の大ピンチを背負った山本。無失点で切り抜けると相手の強力打線を封じ込めた。

3回に1点を失ったものの、4回以降はパーフェクト。9回4安打1失点でポストシーズン2試合連続完投勝利を挙げた。敵地ファンを黙らせる至高の105球だった。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のMLB専門Xは、試合後に取材に応じるフリーマンの動画を公開した。

一塁で先発したフリーマンは2回に平凡なフライを捕れず、先頭打者の出塁を許していた。「彼はカウント0-0からスプリットを決めていた。試合が進むにつれて、カーブを多用していたけど、ストライクゾーンの球になってしまった。だから特に右打者には直球を投げ込んでいたね。2球連続スライダーで打ち取った時は『え？ そんなことも出来るのか？』と思ったよ（笑）。数年前、ドジャースが彼を熱望したのには理由がある。獲得できてよかったよ」と話していた。



（THE ANSWER編集部）