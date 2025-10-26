ワールドシリーズ第2戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。9回4安打無四球8奪三振、1失点の快投で完投勝利を挙げた。チームは5-1で勝利し、1勝1敗のタイに。同僚のキケことエンリケ・ヘルナンデス内野手もエースを絶賛した。

山本は初回いきなり無死一、三塁のピンチを迎えるも後続を3人で抑えて無失点。3回に1点を失うも、4回以降は1人のランナーも許さず、105球で9回を投げ切った。4安打無四球8奪三振で1失点の快投。9回1失点で白星を掴んだ14日（同15日）の敵地ブルワーズ戦に続く、2試合連続の完投勝利となった。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」の公式YouTubeはキケのインタビュー映像を公開。「彼は漢だよ。まさに漢だ。だからこそ、彼がアメリカに渡ろうとしたとき、誰もが欲しがったのさ」と称賛した。さらに投手史上最高額となる12年総額3億2500万ドル（約463億円＝当時）の契約を「その金額に見合うだけの価値がある。彼はそれを証明してきたんだ」と評価した。

続けて「知っての通り、アメリカでほぼすべてのことを成し遂げてきた彼の、ここ2年間の成長ぶりは凄まじい。本当に素晴らしいよ」と絶賛。チームに白星をもたらしたエースに賛辞が止まらなかった。



（THE ANSWER編集部）